https://ria.ru/20221129/banki-1835124095.html
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков - РИА Новости, 29.11.2022
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков
Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:54
2022-11-29T19:54
2022-11-29T19:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
банки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится в проекте ЦБ "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы"."Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников", - сказано в документе.ЦБ добавил, что "нарастания системных рисков в банковском секторе пока не наблюдается". При этом ЦБ подчеркивает, что в то же время опыт последних лет показал важность наличия буфера капитала и возможных инструментов покрытия рисков.Например, в зависимости от масштаба проблем такими инструментами могут быть прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.
https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков
ЦБ: финансовый сектор России способен самостоятельно восстановить устойчивость
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится в проекте
ЦБ "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников", - сказано в документе.
ЦБ добавил, что "нарастания системных рисков в банковском секторе пока не наблюдается". При этом ЦБ подчеркивает, что в то же время опыт последних лет показал важность наличия буфера капитала и возможных инструментов покрытия рисков.
Например, в зависимости от масштаба проблем такими инструментами могут быть прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.