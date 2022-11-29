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ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков - РИА Новости, 29.11.2022
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ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков - РИА Новости, 29.11.2022
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков
Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:54
2022-11-29T19:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
банки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится в проекте ЦБ "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы"."Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников", - сказано в документе.ЦБ добавил, что "нарастания системных рисков в банковском секторе пока не наблюдается". При этом ЦБ подчеркивает, что в то же время опыт последних лет показал важность наличия буфера капитала и возможных инструментов покрытия рисков.Например, в зависимости от масштаба проблем такими инструментами могут быть прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки
19:54 29.11.2022
 
ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков

ЦБ: финансовый сектор России способен самостоятельно восстановить устойчивость

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится в проекте ЦБ "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников", - сказано в документе.
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ЦБ добавил, что "нарастания системных рисков в банковском секторе пока не наблюдается". При этом ЦБ подчеркивает, что в то же время опыт последних лет показал важность наличия буфера капитала и возможных инструментов покрытия рисков.
Например, в зависимости от масштаба проблем такими инструментами могут быть прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.
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