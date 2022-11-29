https://ria.ru/20221129/banki-1835124095.html

ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков

ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков - РИА Новости, 29.11.2022

ЦБ не зафиксировал нарастания системных рисков для банков

Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:54

2022-11-29T19:54

2022-11-29T19:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится в проекте ЦБ "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы"."Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников", - сказано в документе.ЦБ добавил, что "нарастания системных рисков в банковском секторе пока не наблюдается". При этом ЦБ подчеркивает, что в то же время опыт последних лет показал важность наличия буфера капитала и возможных инструментов покрытия рисков.Например, в зависимости от масштаба проблем такими инструментами могут быть прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.

https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html

https://ria.ru/20221129/dokhod-1835081689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки