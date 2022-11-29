https://ria.ru/20221129/avtobus-1834956106.html

В Нижний Новгород прибыли более 30 новых автобусов

В Нижний Новгород прибыли более 30 новых автобусов - РИА Новости, 29.11.2022

В Нижний Новгород прибыли более 30 новых автобусов

Тридцать два новых автобуса прибыли в Нижний Новгород в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:24

2022-11-29T11:24

2022-11-29T12:52

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Тридцать два новых автобуса прибыли в Нижний Новгород в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Автобусы большого класса ЛиАЗ-529267, которые работают на газовом топливе, переданы перевозчику "Нижегородпассажиравтотранс"."За последние годы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было проведено серьезное обновление автобусного парка Нижнего Новгорода. Всего же за последние пять лет в Нижний вместе с этой партией уже пришло более 630 новых автобусов. Это не только вносит свой вклад в развитие системы общественного транспорта, но и меняет облик города. Мы также ведем большую работу по модернизации системы электротранспорта, идет строительство новых станций метро. Все это способно качественно улучшить ситуацию с работой общественного транспорта во всей нижегородской агломерации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что одним из важнейших направлений работы также является улучшение условий труда для водителей "Нижегородпассажиравтотранса", нехватка которых отмечается в регионе. "НПАТ улучшает условия: к декабрю рост зарплаты составит в среднем 30 процентов, иногородним предоставим общежитие, меняем загрузку водителей с акцентом на часы пик. Решаем проблему системно", - сказал Никитин.Автобусы поставила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html

https://ria.ru/20221128/avtobus-1834830272.html

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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, авто