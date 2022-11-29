https://ria.ru/20221129/aviatsiya-1835032485.html
Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022
Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 10 украинских пунктов управления в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, заявили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:29
2022-11-29T14:29
2022-11-29T14:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 10 украинских пунктов управления в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены были 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах.
https://ria.ru/20221129/pelikan-1835030982.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:29 29.11.2022 (обновлено: 14:30 29.11.2022)
Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ
ВС России поразили пункты управления ВСУ в Харьковской, Херсонской областях и в ДНР