https://ria.ru/20221129/aviatsiya-1835032485.html

Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ

Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 29.11.2022

Российские авиация и артиллерия поразили десять пунктов управления ВСУ

Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 10 украинских пунктов управления в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, заявили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:29

2022-11-29T14:29

2022-11-29T14:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки 10 украинских пунктов управления в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены были 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах.

https://ria.ru/20221129/pelikan-1835030982.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)