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В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик - РИА Новости, 29.11.2022
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В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик
В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик - РИА Новости, 29.11.2022
В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик
Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:01
2022-11-29T21:12
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дубна
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)."В 19.40 на однопутном перегоне Большая Волга-Соревнование на железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом №6917 Дубна-Москва-Бутырская. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате сошли с рельсов два вагона электрички, повреждена инфраструктура", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.Кроме того, компания-перевозчик организует компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между Вербилками и Дубной.Подчеркивается, что причины произошедшего устанавливаются, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дубна
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Дубна
21:01 29.11.2022 (обновлено: 21:12 29.11.2022)
 
В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик

В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле ЖД переезда
Сотрудник полиции возле ЖД переезда - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник полиции возле ЖД переезда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"В 19.40 на однопутном перегоне Большая Волга-Соревнование на железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом №6917 Дубна-Москва-Бутырская. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате сошли с рельсов два вагона электрички, повреждена инфраструктура", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.
Кроме того, компания-перевозчик организует компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между Вербилками и Дубной.
Подчеркивается, что причины произошедшего устанавливаются, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
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