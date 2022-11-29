https://ria.ru/20221129/avariya-1835133084.html

В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик

В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик - РИА Новости, 29.11.2022

В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик

Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:01

2022-11-29T21:01

2022-11-29T21:12

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

дубна

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)."В 19.40 на однопутном перегоне Большая Волга-Соревнование на железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом №6917 Дубна-Москва-Бутырская. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате сошли с рельсов два вагона электрички, повреждена инфраструктура", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.Кроме того, компания-перевозчик организует компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между Вербилками и Дубной.Подчеркивается, что причины произошедшего устанавливаются, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html

московская область (подмосковье)

дубна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), дубна