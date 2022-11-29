https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835115571.html

В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД

В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД - РИА Новости, 29.11.2022

В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД

В пресс-службе ОБСЕ отказались оценить ситуацию с отказом в аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:07

2022-11-29T19:07

2022-11-29T19:17

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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. В пресс-службе ОБСЕ отказались оценить ситуацию с отказом в аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в польском городе Лодзь.Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки"."Аккредитацией прессы на это мероприятие занимаются наши коллеги в польском министерстве иностранных дел", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать отказ в аккредитации корреспонденту РИА Новости.Направленная после получения отказа просьба к организаторам объяснить причины осталась без ответа.Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.

https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html

https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835085350.html

польша

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в мире, сергей лавров, польша, россия, варшава, обсе