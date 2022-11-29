https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835115571.html
В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД
В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД - РИА Новости, 29.11.2022
В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД
В пресс-службе ОБСЕ отказались оценить ситуацию с отказом в аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:07
2022-11-29T19:07
2022-11-29T19:17
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россия
варшава
обсе
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. В пресс-службе ОБСЕ отказались оценить ситуацию с отказом в аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в польском городе Лодзь.Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки"."Аккредитацией прессы на это мероприятие занимаются наши коллеги в польском министерстве иностранных дел", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать отказ в аккредитации корреспонденту РИА Новости.Направленная после получения отказа просьба к организаторам объяснить причины осталась без ответа.Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, польша, россия, варшава, обсе
В мире, Сергей Лавров, Польша, Россия, Варшава, ОБСЕ
19:07 29.11.2022 (обновлено: 19:17 29.11.2022)
В ОБСЕ уклонились от оценки отказа в аккредитации РИА Новости на СМИД
В ОБСЕ отказались оценить ситуацию с отказом в аккредитации РИА Новости на СМИД
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. В пресс-службе ОБСЕ отказались оценить ситуацию с отказом в аккредитации корреспонденту РИА Новости на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в польском городе Лодзь.
Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ о том, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки".
"Аккредитацией прессы на это мероприятие занимаются наши коллеги в польском министерстве иностранных дел", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать отказ в аккредитации корреспонденту РИА Новости.
Направленная после получения отказа просьба к организаторам объяснить причины осталась без ответа.
Ранее МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова
. В МИД России решение Польши назвали "беспрецедентным и провокационным".
Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ
, которая прошла в Варшаве
24-26 ноября.