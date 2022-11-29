https://ria.ru/20221129/abkhaziya-1835066027.html

В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года

В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года - РИА Новости, 29.11.2022

В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года

Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:23

2022-11-29T16:23

2022-11-29T16:23

жкх

аслан бжания

абхазия

россия

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СУХУМ, 29 ноя - РИА Новости. Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра экономики Кристину Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части Абхазии были введены ограничения на подачу энергии."На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 миллиона кВт/ч. Однако, этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 миллиона кВт/ч", - говорится в сообщенииТакже отмечается, что согласно графику, ремонтные работы на воздушной линии "Ачгуара" завершатся до конца декабря этого года.

https://ria.ru/20221118/tovarooborot-1832648344.html

абхазия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, аслан бжания, абхазия, россия