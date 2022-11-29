https://ria.ru/20221129/abkhaziya-1835066027.html
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года - РИА Новости, 29.11.2022
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:23
2022-11-29T16:23
2022-11-29T16:23
жкх
аслан бжания
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_6a0a4e7024c8b71495540df2774a21bd.jpg
СУХУМ, 29 ноя - РИА Новости. Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра экономики Кристину Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части Абхазии были введены ограничения на подачу энергии."На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 миллиона кВт/ч. Однако, этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 миллиона кВт/ч", - говорится в сообщенииТакже отмечается, что согласно графику, ремонтные работы на воздушной линии "Ачгуара" завершатся до конца декабря этого года.
https://ria.ru/20221118/tovarooborot-1832648344.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c0176a65f05b90ea358c0013ce895104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, аслан бжания, абхазия, россия
ЖКХ, Аслан Бжания, Абхазия, Россия
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
Глава Минэкономики Абхазии Озган: поставок электричества из России не хватит до конца года
СУХУМ, 29 ноя - РИА Новости. Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра экономики Кристину Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.
Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части Абхазии были введены ограничения на подачу энергии.
"На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 миллиона кВт/ч. Однако, этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 миллиона кВт/ч", - говорится в сообщении
Также отмечается, что согласно графику, ремонтные работы на воздушной линии "Ачгуара" завершатся до конца декабря этого года.