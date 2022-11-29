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В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года - РИА Новости, 29.11.2022
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В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года - РИА Новости, 29.11.2022
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:23
2022-11-29T16:23
жкх
аслан бжания
абхазия
россия
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СУХУМ, 29 ноя - РИА Новости. Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра экономики Кристину Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части Абхазии были введены ограничения на подачу энергии."На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 миллиона кВт/ч. Однако, этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 миллиона кВт/ч", - говорится в сообщенииТакже отмечается, что согласно графику, ремонтные работы на воздушной линии "Ачгуара" завершатся до конца декабря этого года.
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жкх, аслан бжания, абхазия, россия
ЖКХ, Аслан Бжания, Абхазия, Россия
16:23 29.11.2022
 
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года

Глава Минэкономики Абхазии Озган: поставок электричества из России не хватит до конца года

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 29 ноя - РИА Новости. Абхазии для бесперебойного обеспечения электричеством до конца года не хватит объема перетока электроэнергии, который с 22 ноября поставляет Россия, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра экономики Кристину Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.
Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части Абхазии были введены ограничения на подачу энергии.
"На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 миллиона кВт/ч. Однако, этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 миллиона кВт/ч", - говорится в сообщении
Также отмечается, что согласно графику, ремонтные работы на воздушной линии "Ачгуара" завершатся до конца декабря этого года.
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Абхазия договорилась с Россией о наращивании объемов товарооборота
 
ЖКХАслан БжанияАбхазияРоссия
 
 
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