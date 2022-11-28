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Около 400 тысяч квадратных метров жилья введут в ЯНАО в ближайшие два года - РИА Новости, 28.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221128/zhile-1834765973.html
Около 400 тысяч квадратных метров жилья введут в ЯНАО в ближайшие два года
Около 400 тысяч квадратных метров жилья введут в ЯНАО в ближайшие два года - РИА Новости, 28.11.2022
Около 400 тысяч квадратных метров жилья введут в ЯНАО в ближайшие два года
Порядка 400 тысяч квадратных метров жилья введут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие два года, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:39
2022-11-28T14:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
жилье
дмитрий артюхов
ноябрьск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Порядка 400 тысяч квадратных метров жилья введут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие два года, сообщает пресс-служба главы региона."Сфера жилищного строительства остается в регионе одной из самых приоритетных. По прогнозам специалистов окружного департамента строительства, пик ввода жилья ожидается в следующие два года. Ввести планируют порядка 400 тысяч квадратных метров, 300 тысяч из которых предназначены для расселения аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.Жилищное строительство в автономном округе сохраняет высокую динамику. За три квартала текущего года на Ямале начато строительство 65 новых многоквартирных домов, а общее количество строящихся объектов составляет 228. Это почти 700 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья.Еще около 100 тысяч квадратов возводится в сфере частного жилищного строительства. Приоритет отдается расселению аварийных домов. Продолжается выполнение всех жилищных программ, благодаря которым также есть возможность переехать в новое жилье. Вместе с этим в регионе реализуются частные девелоперские проекты для самостоятельной покупки и обеспечения первичного рынка жилья, уточняют власти.По коммерческому жилью лидирует Новый Уренгой, с интересными проектами в виде таунхаусов работает Ноябрьск. Ввод нового жилья направлен на достижение целей нацпроекта "Жилье и городская среда" и решение задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до 2025 года."В 2023-2024 годах на Ямале прогнозируется пик ввода нового жилья. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все жилищные программы продолжают реализацию. В первую очередь сдача новостроек обеспечивает задачу расселения аварийного жилья. Также будет обеспечена реализация других социальных программ", – сообщил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html
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ямал, новый уренгой, жилье, дмитрий артюхов, ноябрьск
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Жилье, Дмитрий Артюхов, Ноябрьск
14:39 28.11.2022
 

Около 400 тысяч квадратных метров жилья введут в ЯНАО в ближайшие два года

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Жилищное строительство на Ямале
Жилищное строительство на Ямале - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Жилищное строительство на Ямале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Порядка 400 тысяч квадратных метров жилья введут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие два года, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сфера жилищного строительства остается в регионе одной из самых приоритетных. По прогнозам специалистов окружного департамента строительства, пик ввода жилья ожидается в следующие два года. Ввести планируют порядка 400 тысяч квадратных метров, 300 тысяч из которых предназначены для расселения аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.
Жилищное строительство в автономном округе сохраняет высокую динамику. За три квартала текущего года на Ямале начато строительство 65 новых многоквартирных домов, а общее количество строящихся объектов составляет 228. Это почти 700 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья.
Еще около 100 тысяч квадратов возводится в сфере частного жилищного строительства. Приоритет отдается расселению аварийных домов. Продолжается выполнение всех жилищных программ, благодаря которым также есть возможность переехать в новое жилье. Вместе с этим в регионе реализуются частные девелоперские проекты для самостоятельной покупки и обеспечения первичного рынка жилья, уточняют власти.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 15:50Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков
По коммерческому жилью лидирует Новый Уренгой, с интересными проектами в виде таунхаусов работает Ноябрьск. Ввод нового жилья направлен на достижение целей нацпроекта "Жилье и городская среда" и решение задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до 2025 года.
"В 2023-2024 годах на Ямале прогнозируется пик ввода нового жилья. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все жилищные программы продолжают реализацию. В первую очередь сдача новостроек обеспечивает задачу расселения аварийного жилья. Также будет обеспечена реализация других социальных программ", – сообщил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных, слова которого приводятся в сообщении.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойЖильеДмитрий АртюховНоябрьск
 
 
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