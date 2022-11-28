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Запуск корабля "Шэньчжоу-15" к орбитальной станции КНР состоится 29 ноября - РИА Новости, 28.11.2022
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Запуск корабля "Шэньчжоу-15" к орбитальной станции КНР состоится 29 ноября
Запуск корабля "Шэньчжоу-15" к орбитальной станции КНР состоится 29 ноября - РИА Новости, 28.11.2022
Запуск корабля "Шэньчжоу-15" к орбитальной станции КНР состоится 29 ноября
Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" с тремя космонавтами к китайской орбитальной станции "Тяньгун" для первой ротации экипажей состоится 29 ноября,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:24
2022-11-28T11:24
россия-китай: главное
китай
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космос
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" с тремя космонавтами к китайской орбитальной станции "Тяньгун" для первой ротации экипажей состоится 29 ноября, передает в понедельник Центральное телевидение Китая."Запуск "Шэньчжоу-15" состоится 29 ноября в 23.08 (18.08 мск - ред.)", - говорится в сообщении со ссылкой на управления Китайской программы пилотируемых полетов.Отмечается, что на станцию отправятся три космонавта: Фей Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле, это уже третий экипаж на борту китайской орбитальной станции. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации на станции, после чего в декабре его командир Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".
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китай, земля, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Земля, Космос
11:24 28.11.2022
 

Запуск корабля "Шэньчжоу-15" к орбитальной станции КНР состоится 29 ноября

© AP Photo / Ng Han GuanЦентр запуска спутников Цзюцюань в Цзюцюане, Китай
Центр запуска спутников Цзюцюань в Цзюцюане, Китай - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Центр запуска спутников Цзюцюань в Цзюцюане, Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15" с тремя космонавтами к китайской орбитальной станции "Тяньгун" для первой ротации экипажей состоится 29 ноября, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.
"Запуск "Шэньчжоу-15" состоится 29 ноября в 23.08 (18.08 мск - ред.)", - говорится в сообщении со ссылкой на управления Китайской программы пилотируемых полетов.
Отмечается, что на станцию отправятся три космонавта: Фей Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле, это уже третий экипаж на борту китайской орбитальной станции. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации на станции, после чего в декабре его командир Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".
Журналист смотрит на фотографию астронавта Не Хайшэна во время пресс-конференции, Китай - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:54Россия-Китай: Главное
Китайские ученые перечислили 10 научно-технических проблем в космонавтике
 
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