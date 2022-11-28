https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html

Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС

Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2022

Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС

Более 700 украинских боевиков, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Украине территории Запорожской области, рассказал председатель движения... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:43

2022-11-28T17:43

2022-11-28T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

владимир рогов

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 700 украинских боевиков, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Украине территории Запорожской области, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС в эфире "Соловьев Live", Рогов предположил, что попытки украинских диверсионных атак на прилегающей к АЭС территории будут продолжаться."Эти попытки будут продолжаться, у меня сомнений нет. Для этого, собственно говоря, им передавались и бронекатера Западом", - сказал он."Принимая во внимание, что свыше 700 боевиков ССО - сил специальных операций - находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского, это 700 с лишним человек, которые обучены как раз форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения. Все это показывает четко, что эти планы у них есть", - добавил Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20221128/zaes-1834827746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов