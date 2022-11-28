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Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2022
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС
Более 700 украинских боевиков, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Украине территории Запорожской области, рассказал председатель движения... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:43
2022-11-28T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
владимир рогов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 700 украинских боевиков, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Украине территории Запорожской области, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС в эфире "Соловьев Live", Рогов предположил, что попытки украинских диверсионных атак на прилегающей к АЭС территории будут продолжаться."Эти попытки будут продолжаться, у меня сомнений нет. Для этого, собственно говоря, им передавались и бронекатера Западом", - сказал он."Принимая во внимание, что свыше 700 боевиков ССО - сил специальных операций - находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского, это 700 с лишним человек, которые обучены как раз форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения. Все это показывает четко, что эти планы у них есть", - добавил Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20221128/zaes-1834827746.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
17:43 28.11.2022
 
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС

Рогов заявил о подготовке более 700 спецназовцев ВСУ к штурму Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 700 украинских боевиков, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Украине территории Запорожской области, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС в эфире "Соловьев Live", Рогов предположил, что попытки украинских диверсионных атак на прилегающей к АЭС территории будут продолжаться.
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 17:09Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали, кто стоит за вбросом об уходе России с ЗАЭС
"Эти попытки будут продолжаться, у меня сомнений нет. Для этого, собственно говоря, им передавались и бронекатера Западом", - сказал он.
"Принимая во внимание, что свыше 700 боевиков ССО - сил специальных операций - находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского, это 700 с лишним человек, которые обучены как раз форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения. Все это показывает четко, что эти планы у них есть", - добавил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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