Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС
Рогов заявил о подготовке более 700 спецназовцев ВСУ к штурму Запорожской АЭС
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 700 украинских боевиков, обученных форсировать Днепр, находятся на подконтрольной Украине территории Запорожской области, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС в эфире "Соловьев Live", Рогов предположил, что попытки украинских диверсионных атак на прилегающей к АЭС территории будут продолжаться.
"Эти попытки будут продолжаться, у меня сомнений нет. Для этого, собственно говоря, им передавались и бронекатера Западом", - сказал он.
"Принимая во внимание, что свыше 700 боевиков ССО - сил специальных операций - находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского, это 700 с лишним человек, которые обучены как раз форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения. Все это показывает четко, что эти планы у них есть", - добавил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.