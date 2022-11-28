https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834709041.html

В Запорожской области отразили несколько украинских атак

В Запорожской области отразили несколько украинских атак - РИА Новости, 28.11.2022

В Запорожской области отразили несколько украинских атак

Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:48

2022-11-28T11:48

2022-11-28T11:48

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."За четыре дня у нас было четыре или пять попыток контратак, попыток прорвать оборону и прочих вещей, все они были сразу сорваны, уничтожены, накрыты, и везде были потери боевиков, исчисляющихся десятками безвозвратных", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, украинские войска также теряли бронетехнику и танки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир рогов, запорожская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр