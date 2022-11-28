https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834709041.html
В Запорожской области отразили несколько украинских атак
В Запорожской области отразили несколько украинских атак - РИА Новости, 28.11.2022
В Запорожской области отразили несколько украинских атак
Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:48
2022-11-28T11:48
2022-11-28T11:48
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."За четыре дня у нас было четыре или пять попыток контратак, попыток прорвать оборону и прочих вещей, все они были сразу сорваны, уничтожены, накрыты, и везде были потери боевиков, исчисляющихся десятками безвозвратных", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, украинские войска также теряли бронетехнику и танки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области отразили несколько украинских атак
Запорожские власти заявили об отражении нескольких вылазок ВСУ за последние дни