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В Запорожской области отразили несколько украинских атак - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834709041.html
В Запорожской области отразили несколько украинских атак
В Запорожской области отразили несколько украинских атак - РИА Новости, 28.11.2022
В Запорожской области отразили несколько украинских атак
Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:48
2022-11-28T11:48
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."За четыре дня у нас было четыре или пять попыток контратак, попыток прорвать оборону и прочих вещей, все они были сразу сорваны, уничтожены, накрыты, и везде были потери боевиков, исчисляющихся десятками безвозвратных", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, украинские войска также теряли бронетехнику и танки.
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запорожская область
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владимир рогов, запорожская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:48 28.11.2022
 
В Запорожской области отразили несколько украинских атак

Запорожские власти заявили об отражении нескольких вылазок ВСУ за последние дни

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска за последние дни предприняли несколько вылазок в Запорожской области, но все они были безуспешными, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"За четыре дня у нас было четыре или пять попыток контратак, попыток прорвать оборону и прочих вещей, все они были сразу сорваны, уничтожены, накрыты, и везде были потери боевиков, исчисляющихся десятками безвозвратных", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, украинские войска также теряли бронетехнику и танки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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