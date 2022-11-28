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ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834655572.html
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T05:05
2022-11-28T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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украина
донбасс
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владимир путин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил России."Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели", — отметил командир артподразделения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834637724.html
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Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ установкой "Акация"
Экипаж российской самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил на запорожском направлении наблюдательный пункт украинских военных.
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в мире, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
05:05 28.11.2022 (обновлено: 08:42 28.11.2022)
 
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил России.
"Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели", — отметил командир артподразделения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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