https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834655572.html

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.11.2022

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T05:05

2022-11-28T05:05

2022-11-28T08:42

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил России."Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели", — отметил командир артподразделения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834637724.html

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украина

донбасс

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Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ установкой "Акация" Экипаж российской самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил на запорожском направлении наблюдательный пункт украинских военных. 2022-11-28T05:05 true PT1M04S

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в мире, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин