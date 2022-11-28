https://ria.ru/20221128/zapolyare-1834767499.html

На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г

На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г - РИА Новости, 28.11.2022

На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г

Власти Мурманской области выделят 100 миллионов рублей на реализацию инициатив жителей региона в рамках программы "На Севере – твой проект", сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:42

2022-11-28T14:42

2022-11-28T14:42

мурманская область

общество

мурманская область

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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области выделят 100 миллионов рублей на реализацию инициатив жителей региона в рамках программы "На Севере – твой проект", сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.С 1 декабря в Мурманской области стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке инициатив "На Севере – твой проект"."Впервые сбор инициатив и голосование за проекты 2023 года будут проходить на портале "Наш Север". Очень важно, что предложить проект и затем проголосовать за него сможет любой северянин, начиная с 16 лет. На реализацию проектов северян будет направлено 100 миллионов рублей", – подчеркнул Чибис.Подробнее о программе рассказала министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина. По ее словам, разработан механизм, с помощью которого любой житель сможет заявить для реализации свой проект или инициативу, доказать, что проект важен для большого количества жителей и получить на него финансирование.Свой проект можно будет предложить с помощью портала "Наш Север" с 1 по 20 декабря. До 28 декабря будет проходить модерация проектов местными администрациями. С 10 по 30 января состоится онлайн-голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и поселков региона. С 1 по 10 февраля пройдет подготовка и подача заявки участниками конкурсного отбора. 15 февраля будут обнародованы итоги конкурса.Сообщается, что направлениями инициативных проектов могут стать: ремонт подъездов в многоквартирных домах, благоустройство придомовых, дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха, установка или обустройство детских игровых площадок и комплексов, озеленение территорий. Также средства можно получить на благоустройство мест захоронений, в том числе воинских; модернизацию объектов уличного освещения и многие другие проекты.

https://ria.ru/20221123/deti-1833751161.html

https://ria.ru/20221026/tsod-1826873690.html

мурманская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мурманская область