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На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г - РИА Новости, 28.11.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221128/zapolyare-1834767499.html
На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г
На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г - РИА Новости, 28.11.2022
На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г
Власти Мурманской области выделят 100 миллионов рублей на реализацию инициатив жителей региона в рамках программы "На Севере – твой проект", сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:42
2022-11-28T14:42
мурманская область
общество
мурманская область
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области выделят 100 миллионов рублей на реализацию инициатив жителей региона в рамках программы "На Севере – твой проект", сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.С 1 декабря в Мурманской области стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке инициатив "На Севере – твой проект"."Впервые сбор инициатив и голосование за проекты 2023 года будут проходить на портале "Наш Север". Очень важно, что предложить проект и затем проголосовать за него сможет любой северянин, начиная с 16 лет. На реализацию проектов северян будет направлено 100 миллионов рублей", – подчеркнул Чибис.Подробнее о программе рассказала министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина. По ее словам, разработан механизм, с помощью которого любой житель сможет заявить для реализации свой проект или инициативу, доказать, что проект важен для большого количества жителей и получить на него финансирование.Свой проект можно будет предложить с помощью портала "Наш Север" с 1 по 20 декабря. До 28 декабря будет проходить модерация проектов местными администрациями. С 10 по 30 января состоится онлайн-голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и поселков региона. С 1 по 10 февраля пройдет подготовка и подача заявки участниками конкурсного отбора. 15 февраля будут обнародованы итоги конкурса.Сообщается, что направлениями инициативных проектов могут стать: ремонт подъездов в многоквартирных домах, благоустройство придомовых, дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха, установка или обустройство детских игровых площадок и комплексов, озеленение территорий. Также средства можно получить на благоустройство мест захоронений, в том числе воинских; модернизацию объектов уличного освещения и многие другие проекты.
https://ria.ru/20221123/deti-1833751161.html
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общество, мурманская область
Мурманская область, Общество, Мурманская область
14:42 28.11.2022
 
На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г

На реализацию инициатив жителей Заполярья направят 100 млн руб в 2023 г

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области выделят 100 миллионов рублей на реализацию инициатив жителей региона в рамках программы "На Севере – твой проект", сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
С 1 декабря в Мурманской области стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке инициатив "На Севере – твой проект".
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"Впервые сбор инициатив и голосование за проекты 2023 года будут проходить на портале "Наш Север". Очень важно, что предложить проект и затем проголосовать за него сможет любой северянин, начиная с 16 лет. На реализацию проектов северян будет направлено 100 миллионов рублей", – подчеркнул Чибис.
Подробнее о программе рассказала министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина. По ее словам, разработан механизм, с помощью которого любой житель сможет заявить для реализации свой проект или инициативу, доказать, что проект важен для большого количества жителей и получить на него финансирование.
"Проект будет финансироваться из трех источников: областного и муниципального бюджетов, а также со стороны инициативной группы или юридических лиц", – отметила глава ведомства.
Свой проект можно будет предложить с помощью портала "Наш Север" с 1 по 20 декабря. До 28 декабря будет проходить модерация проектов местными администрациями. С 10 по 30 января состоится онлайн-голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и поселков региона. С 1 по 10 февраля пройдет подготовка и подача заявки участниками конкурсного отбора. 15 февраля будут обнародованы итоги конкурса.
Сообщается, что направлениями инициативных проектов могут стать: ремонт подъездов в многоквартирных домах, благоустройство придомовых, дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха, установка или обустройство детских игровых площадок и комплексов, озеленение территорий. Также средства можно получить на благоустройство мест захоронений, в том числе воинских; модернизацию объектов уличного освещения и многие другие проекты.
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