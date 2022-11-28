https://ria.ru/20221128/zakonoproekt-1834764745.html
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов - РИА Новости, 28.11.2022
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов
В Госдуму внесен законопроект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем и документов, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:35
2022-11-28T14:35
2022-11-28T14:35
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем и документов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предполагается направление адресатам дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем (электронных образов документов) в целях информирования граждан и организаций о направлении им соответствующих уведомлений государственными органами или организациями", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно тексту пояснительной записки, такие изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для "печатающих устройств федеральной организации почтовой связи и прекращением их поставки".По словам авторов пояснительной записки, законопроектом предполагается обеспечить возможности использования инфраструктуры электронного правительства для осуществления, в том числе деятельности, не относящейся к государственным услугам, для создания возможности использования ее мощностей при осуществлении таких действий.Как сказано в пояснительной записке, у некоторых сайтов российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" были досрочно отозваны сертификаты безопасности, которые выдавались иностранными организациями. Проектом предполагается создать информационную систему национального удостоверяющего центра."Изменения… направлены на создание информационной системы национального удостоверяющего центра, которая должна обеспечить сайты в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20221128/zakonoproekt-1834707015.html
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов
В Госдуму внесли проект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем и документов, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предполагается направление адресатам дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем (электронных образов документов) в целях информирования граждан и организаций о направлении им соответствующих уведомлений государственными органами или организациями", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно тексту пояснительной записки, такие изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для "печатающих устройств федеральной организации почтовой связи и прекращением их поставки".
По словам авторов пояснительной записки, законопроектом предполагается обеспечить возможности использования инфраструктуры электронного правительства для осуществления, в том числе деятельности, не относящейся к государственным услугам, для создания возможности использования ее мощностей при осуществлении таких действий.
Как сказано в пояснительной записке, у некоторых сайтов российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" были досрочно отозваны сертификаты безопасности, которые выдавались иностранными организациями. Проектом предполагается создать информационную систему национального удостоверяющего центра.
"Изменения… направлены на создание информационной системы национального удостоверяющего центра, которая должна обеспечить сайты в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями", - сказано в пояснительной записке.