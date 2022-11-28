Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/zakonoproekt-1834764745.html
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов - РИА Новости, 28.11.2022
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов
В Госдуму внесен законопроект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем и документов, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:35
2022-11-28T14:35
общество
технологии
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем и документов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предполагается направление адресатам дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем (электронных образов документов) в целях информирования граждан и организаций о направлении им соответствующих уведомлений государственными органами или организациями", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно тексту пояснительной записки, такие изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для "печатающих устройств федеральной организации почтовой связи и прекращением их поставки".По словам авторов пояснительной записки, законопроектом предполагается обеспечить возможности использования инфраструктуры электронного правительства для осуществления, в том числе деятельности, не относящейся к государственным услугам, для создания возможности использования ее мощностей при осуществлении таких действий.Как сказано в пояснительной записке, у некоторых сайтов российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" были досрочно отозваны сертификаты безопасности, которые выдавались иностранными организациями. Проектом предполагается создать информационную систему национального удостоверяющего центра."Изменения… направлены на создание информационной системы национального удостоверяющего центра, которая должна обеспечить сайты в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20221128/zakonoproekt-1834707015.html
https://realty.ria.ru/20221124/privatizatsiya-1833989859.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
14:35 28.11.2022
 
В ГД внесли проект об отправке дополнительных электронных копий документов

В Госдуму внесли проект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о направлении адресатам дополнительных электронных копий писем и документов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предполагается направление адресатам дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем (электронных образов документов) в целях информирования граждан и организаций о направлении им соответствующих уведомлений государственными органами или организациями", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 11:41
В ГД внесли проект о защите граждан от изъятия собственности
Согласно тексту пояснительной записки, такие изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для "печатающих устройств федеральной организации почтовой связи и прекращением их поставки".
По словам авторов пояснительной записки, законопроектом предполагается обеспечить возможности использования инфраструктуры электронного правительства для осуществления, в том числе деятельности, не относящейся к государственным услугам, для создания возможности использования ее мощностей при осуществлении таких действий.
Как сказано в пояснительной записке, у некоторых сайтов российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" были досрочно отозваны сертификаты безопасности, которые выдавались иностранными организациями. Проектом предполагается создать информационную систему национального удостоверяющего центра.
"Изменения… направлены на создание информационной системы национального удостоверяющего центра, которая должна обеспечить сайты в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями", - сказано в пояснительной записке.
Автомобиль у здания Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 16:05
Госдума одобрила в первом чтении проект о приватизации объектов ЖКХ
 
ОбществоТехнологииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала