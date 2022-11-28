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ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов - РИА Новости, 28.11.2022
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ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов
ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов - РИА Новости, 28.11.2022
ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов
"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:12
2022-11-28T10:13
общество
светлана разворотнева
сергей бурлаков
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей из новых субъектов РФ. Он даст общественникам новых территорий дополнительные возможности для защиты прав и свобод граждан", - сказано в сообщении.Отмечается, что такое изменение обеспечит равенство всех субъектов России при представительстве в ОП РФ."Наш законопроект будет способствовать сплочению, объединению общественников новых территорий. Это важная часть интеграции некоммерческого сектора в российское правовое поле. В следующем году будет обновляться состав Общественной палаты России, и благодаря законопроекту у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится возможность стать её частью", - приводят в пресс-службе слова зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя центрального совета сторонников "Единой России" Ольги Занко.Она добавила, что это даст возможность осуществлять общественный контроль за работой органов власти, участвовать в экспертизе федеральных законопроектов, защищать права и свободы граждан при формировании и реализации государственной политики.Как уточнили в пресс-службе партии, авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от "Единой России", которые ранее входили в состав Общественной палаты - Ольга Занко, Михаил Киселев, Сергей Бурлаков, Светлана Разворотнева и Юлия Оглоблина.
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общество, светлана разворотнева, сергей бурлаков, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия, госдума рф
Общество, Светлана Разворотнева, Сергей Бурлаков, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Госдума РФ
10:12 28.11.2022 (обновлено: 10:13 28.11.2022)
 
ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов

"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей из новых субъектов РФ. Он даст общественникам новых территорий дополнительные возможности для защиты прав и свобод граждан", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что такое изменение обеспечит равенство всех субъектов России при представительстве в ОП РФ.
"Наш законопроект будет способствовать сплочению, объединению общественников новых территорий. Это важная часть интеграции некоммерческого сектора в российское правовое поле. В следующем году будет обновляться состав Общественной палаты России, и благодаря законопроекту у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится возможность стать её частью", - приводят в пресс-службе слова зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя центрального совета сторонников "Единой России" Ольги Занко.
Она добавила, что это даст возможность осуществлять общественный контроль за работой органов власти, участвовать в экспертизе федеральных законопроектов, защищать права и свободы граждан при формировании и реализации государственной политики.
Как уточнили в пресс-службе партии, авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от "Единой России", которые ранее входили в состав Общественной палаты - Ольга Занко, Михаил Киселев, Сергей Бурлаков, Светлана Разворотнева и Юлия Оглоблина.
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