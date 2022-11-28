https://ria.ru/20221128/zakonoproekt-1834677988.html

ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов

ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов - РИА Новости, 28.11.2022

ЕР внесла проект о включении в состав ОП представителей новых регионов

"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:12

2022-11-28T10:12

2022-11-28T10:13

общество

светлана разворотнева

сергей бурлаков

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей из новых субъектов РФ. Он даст общественникам новых территорий дополнительные возможности для защиты прав и свобод граждан", - сказано в сообщении.Отмечается, что такое изменение обеспечит равенство всех субъектов России при представительстве в ОП РФ."Наш законопроект будет способствовать сплочению, объединению общественников новых территорий. Это важная часть интеграции некоммерческого сектора в российское правовое поле. В следующем году будет обновляться состав Общественной палаты России, и благодаря законопроекту у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится возможность стать её частью", - приводят в пресс-службе слова зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя центрального совета сторонников "Единой России" Ольги Занко.Она добавила, что это даст возможность осуществлять общественный контроль за работой органов власти, участвовать в экспертизе федеральных законопроектов, защищать права и свободы граждан при формировании и реализации государственной политики.Как уточнили в пресс-службе партии, авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от "Единой России", которые ранее входили в состав Общественной палаты - Ольга Занко, Михаил Киселев, Сергей Бурлаков, Светлана Разворотнева и Юлия Оглоблина.

https://ria.ru/20221127/nko-1834560737.html

https://ria.ru/20221122/ssora-1833233771.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, светлана разворотнева, сергей бурлаков, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия, госдума рф