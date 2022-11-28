https://ria.ru/20221128/zaes-1834700933.html

Киев занимается ядерным терроризмом, заявил Карчаа

Киев занимается ядерным терроризмом, заявил Карчаа - РИА Новости, 28.11.2022

Киев занимается ядерным терроризмом, заявил Карчаа

Киевcкий режим занимается ядерным терроризмом, продолжая обстреливать территорию Запорожской АЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:26

2022-11-28T11:26

2022-11-28T11:26

киев

энергодар

запорожская аэс

росэнергоатом

запорожская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832874358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_020593fbaa8f1761058c24f0063f3dd5.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Киевcкий режим занимается ядерным терроризмом, продолжая обстреливать территорию Запорожской АЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По его словам, есть риск "прилетов" в хранилище свежего ядерного топлива, что может привести к необратимым тяжелым последствиям."Проблема в том, что украинский режим как стрелял, так и продолжает стрелять, при этом продолжает рассказывать всему миру сказки о том, что стреляем на самом деле мы. Это в их репертуаре, ничего нового они не являют миру, поэтому… констатация угрозы радиационного заражения безусловно нужна, и мир должен понимать, с кем мы имеем дело. А мы имеем дело с ядерными террористами в чистом виде – это не громкое обвинение, это реальность", - заявил Карчаа в понедельник.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221128/zaes-1834687385.html

киев

энергодар

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область, украина, россия