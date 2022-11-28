https://ria.ru/20221128/zabiznesrf-1834712381.html

Платформа "ЗаБизнес.РФ" подвела итоги трехлетней работы

Платформа "ЗаБизнес.РФ" подвела итоги трехлетней работы - РИА Новости, 28.11.2022

Платформа "ЗаБизнес.РФ" подвела итоги трехлетней работы

24 ноября 2022 года состоялась пресс-конференция по итогам трехлетней работы Платформы "ЗаБизнес.РФ", созданной для уменьшения давления на бизнес со стороны... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:56

2022-11-28T11:56

2022-11-28T11:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 ноя – АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". 24 ноября 2022 года состоялась пресс-конференция по итогам трехлетней работы Платформы "ЗаБизнес.РФ", созданной для уменьшения давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Во время деловой части мероприятия эксперты обсудили механизмы совершенствования и повышения прозрачности деятельности правоохранительных органов, итоги работы Платформы с момента ее основания по поручению Президента Российской Федерации, а также достигнутые результаты. Не обошли вниманием и ключевые инициативы Платформы, совместные проекты с другими участниками экосистемы на федеральном и региональном уровнях, а также дальнейшее развитие. Все участники дискуссии дали свою оценку эффективности Платформы, обозначили будущие планы сотрудничества. Председатель Наблюдательного совета АНО "Платформа", Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Сергеевич Калинин в своем выступлении подчеркнул, что при создании Платформы шла речь о задействовании новых технологий, которые позволят перевести взаимодействие предпринимателей и правоохранительных органов на стадиях уголовно-процессуального периода на новый уровень. Новые технологии помогают вершиться правосудию. Отдельно стоит отметить, что в этом году велась работа с Федеральной таможенной службой по присоединению ее к Платформе. Это останется и одной из приоритетных задач на следующий год. В свою очередь, Ответственный секретарь Наблюдательного совета, Генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Леонидовна Сидоренко отметила уникальность Платформы, позволяющей создать диалог бизнеса и власти. Органа общественного контроля до создания платформы практически не существовало. В Наблюдательный совет Платформы входят и представители государственных органов, лидеры деловых объединений и Агентство стратегических инициатив. Это создает отличную коллаборацию и дает возможность напрямую контактировать с деловыми объединениями и бизнес-сообществом. Платформа позволяет ответственным органам увидеть ситуацию со стороны, оздоровить среду и, в случае необходимости, среагировать достаточно жестко.Начальник отдела управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры РФ Екатерина Дмитриевна Пшенникова заметила, что последние годы в нашей стране характеризуются определенными сложностями планомерного развития экономики. Это и пандемия, и недружественные действия со стороны западных стран. "Время трудностей – это время возможностей. Нельзя пересидеть и переждать, нужно действовать". Безусловно, в новых реалиях Генеральная прокуратура Российской Федерации не снижает активность в сфере оказания государственных услуг, активно вовлечена в процесс цифровизации. Именно цифровизация обеспечивает доступность и прозрачность этого процесса, и снижает коррупционные риски. В текущем году удалось предотвратить проведение 60% предложенных внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, уже отклонено 65% плановых мероприятий. И эта работа будет продолжена. Затем слово была предоставлено Главе Республики Мордовия Артему Алексеевичу Здунову. Выступающий отметил: "Платформу используем, инструмент эффективный. Платформа – зеркало того, что происходит в Российской Федерации. Но параллельно нужно развивать и экономику. На адресных встречах узнаем много нового, что позволяет нам поддерживать бизнес и предпринимателей. Платформа – единая система координат, в которой нужно работать. И Республика Мордовия будет в ней работать, как говорится, на полных оборотах".Вице-президент, руководитель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Нонна Саядовна Каграманян в своем докладе сосредоточилась на роли бизнес-объединений в развитии Платформы: "Прежде всего, хочу сказать, что на протяжении всей работы Платформы Забизнес.РФ "Деловая Россия" являлась стратегическим партнером, мы вместе сотрудничали, сопровождаем эту работу. За эти 3 года к нам поступило более 600 обращений, которые были отработаны с помощью юристов Платформы. Я должна поблагодарить команду Платформы, которая неравнодушна, эффективна и в ручном режиме сопровождает каждое обращение. Действительно очень много реализованных кейсов, реальной помощи предпринимателям. В этом году работу координирует "Опора России". Мы готовы соблюдать преемственность, активизировать работу в информационном треке, все, что связано с образовательным блоком. В том числе и повышение правовой грамотности предпринимателей, использование нашей экосистемы – это 85 региональных отделений "Деловой России". Очень много совместных планов и инициатив".Заместитель начальника управления Следственного департамента МВД России Алексей Борисович Чертин поприветствовал всех участников пресс-конференции и отметил, что в течение последних нескольких лет государством и правоохранительными органами реализованы значимые меры в сфере защиты добросовестных предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, значительно модернизировано законодательство, усилен надзор и контроль за оперативной и процессуальной деятельностью органов внутренних дел. "Одним из эффективных механизмов снижения административного давления на бизнес явилось создание Цифровой Платформы. С момента запуска Платформы проделан большой объем работ, направленных на соблюдение баланса интересов бизнеса и требований уголовно-процессуального законодательства. Об эффективности совместно принятых с Платформой мер свидетельствует снижение на 10% в текущем году количества поступивших обращений, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Подводя итог, можно констатировать наличие деятельного механизма защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и эффективного использования инструментов защиты прав бизнеса в уголовном судопроизводстве".Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юлия Сергеевна Морозова поделилась своей оценкой эффективности работы Платформы и статистикой по Камчатскому краю. "Количество обращений на Платформу растет. Точно могу сказать, что это связано с ее популяризацией. Все больше людей узнает о существовании Платформы, обращается на нее. И самое главное – виден результат. Доверие к Платформе как важному инструменту защиты бизнеса растет. В ряде регионов Дальнего Востока не представлены деловые объединения и, когда формируется такой инструмент, это увеличивает доверие к власти на всех уровнях".Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Юрьевич Антонцев поблагодарил Элину Леонидовну за возможность работы с Платформой, и за внимание, которое уделяется Орловской области. "Мы сегодня прекрасно понимаем, насколько важно обеспечить нашим предпринимателям комфортные условия их деятельности, создать предпосылки, необходимые для поддержания инвестиционного климата. Сегодня создана новая нормативная база региональная, позволяющая работать с применением риск-ориентированного подхода, внедрена система досудебного обжалования, проведена информатизация процессов контрольно-надзорной деятельности. Считаем, что этим мы выстраиваем сегодня необходимый инструмент доверительных отношений между бизнесом и властью". В дискуссии принял участие Вице - Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Вадим Витальевич Чубаров. Он высоко оценил работу всех участников экосистемы, поблагодарил за сотрудничество, а также выразил надежду на дальнейшее развитие цифровых институтов.После дискуссионной части состоялась сессия вопросов и ответов с представителями СМИ, в рамках которой были обозначены ключевые планы развития Платформы: вовлечение новых институтов, ведомств и их цифровизация, обмен данными. Отмечена важность популяризации Платформы в регионах с низкой активностью и ряд мероприятий, позволяющих информировать бизнес и общество о новых механизмах, которые помогают им решить проблемы, обратить внимание на допущенные ошибки и промахи органов на досудебных стадиях. Отдельно были отмечены планы по дальнейшему расширению Платформы для возможного взаимодействия с самозанятыми и повышению информирования субъектов предпринимательской деятельности о доступных мерах поддержки и уже действующих каналах. Важно завоевать доверие бизнеса и это удается. Предприниматели стали обращаться на стадии, когда еще не поздно изменить ход дел и помочь. Чем быстрее обращается бизнес, тем выше вероятность помочь. В заключение Элина Леонидовна поблагодарила всех участников дискуссии и наметила дальнейшие планы развития экосистемы.Справка о платформе:Платформа была создана после обращения Президента РФ в послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 года. Презентация и старт работы Платформы ЗАБИЗНЕС.РФ состоялись 19 ноября 2019 года в рамках пресс-конференции, проведенной на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей.За это время зарегистрировалось 4005 пользователей, поступило 3356 обращений на действия территориальных подразделений правоохранительных органов из 80 субъектов Российской Федерации. Все 100% обращений были обработаны в установленные сроки, 75% пользователей остались довольны полученным результатом.Платформа помогает предпринимателям бороться с доследственными проверками, нарушениями при возбуждении уголовных дел, фальсификациях доказательств по уголовным делам, волокитах при расследованиях, необоснованных арестах имущества и документов, отказах в удовлетворении ходатайств и жалоб.Кроме непосредственно рассмотрения заявлений предпринимателей, платформа занимается обработкой и анализом объективной информации о качестве работы правоохранительных органов по регионам, сферах предпринимательской деятельности, предмету обращения, органу государственной власти и так далее. Также в сферу деятельности организации входит организация мероприятий для бизнеса, адвокатского сообщества, органов государственной власти, силовых структур, экспертного сообщества для выработки законотворческих инициатив совместно с деловыми объединениями.Контакты для СМИ: Егоркина Алина, egorkina@skc-agency.ru, +7 (960) 722-6265Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы