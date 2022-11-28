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Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе - РИА Новости, 28.11.2022
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Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе
Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе - РИА Новости, 28.11.2022
Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе
Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T02:38
2022-11-28T02:38
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News."Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе", - сообщил он.По словам Фитцпатрика, конгресс намерен не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не смогут достичь соглашения."Мы не можем позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по нашей стране, уйти на забастовку", - отметил конгрессмен.Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на американских железных дорогах может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.В сентябре при участии администрации президента США Джо Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
02:38 28.11.2022
 
Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе

Конгрессмен Фитцпатрик: забастовка железнодорожников разрушит экономику США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News.
"Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе", - сообщил он.
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По словам Фитцпатрика, конгресс намерен не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не смогут достичь соглашения.
"Мы не можем позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по нашей стране, уйти на забастовку", - отметил конгрессмен.
Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на американских железных дорогах может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.
В сентябре при участии администрации президента США Джо Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.
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