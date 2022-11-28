https://ria.ru/20221128/zabastovka-1834652432.html

Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе

Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе - РИА Новости, 28.11.2022

Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе

Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:38

2022-11-28T02:38

2022-11-28T02:38

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News."Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе", - сообщил он.По словам Фитцпатрика, конгресс намерен не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не смогут достичь соглашения."Мы не можем позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по нашей стране, уйти на забастовку", - отметил конгрессмен.Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на американских железных дорогах может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.В сентябре при участии администрации президента США Джо Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.

https://ria.ru/20221127/tramp-1834645280.html

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в мире, джо байден, сша