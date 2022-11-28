https://ria.ru/20221128/yaponiya-1834810172.html
Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП
Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП - РИА Новости, 28.11.2022
Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП
Премьер-министр Японии Фумио Кисида вечером в понедельник провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Судзуки и дал указание принять... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:27
2022-11-28T16:27
2022-11-28T16:27
в мире
япония
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вечером в понедельник провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Судзуки и дал указание принять бюджетные меры, чтобы обеспечить рост военных расходов до 2% ВВП к 2027 году."Необходимо продвинуть срочное укрепление в течение пяти лет военных расходов, которые являются ядром для коренного усиления обороноспособности. Не может быть и речи, что это невозможно, так как для этого нет финансового обеспечения. Нужно проявить изобретательность и заручиться необходимыми ресурсами", - приводит его слова телеканал NHK.Увеличить военные расходы до уровня в 2% ВВП нужно до 2027 финансового года – последнего года среднесрочного пятилетнего плана обороны.В настоящее время военные расходы Японии составляют около 1,24% ВВП.Кисида добавил, что к концу года намерен принять единое решение об обеспечении расходов и доходов по оборонному бюджету, в связи с чем министры должны вести обсуждение этого вопроса в правящей партии.Ранее сообщалось, что министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Причем цифра не окончательная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).Вопрос об увеличении оборонного бюджета впервые был поднят в мае, но конкретные указания премьера министрам, отвечающим за оборону и финансы, с определением четких сроков и уровня 2% ВВП прозвучали впервые.
https://ria.ru/20221128/yaponiya-1834673402.html
https://ria.ru/20221127/yaponiya-1834550453.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_177:0:2505:1746_1920x0_80_0_0_35885a510077b8733c97feacc8071732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП
Кисида распорядился увеличить военные расходы Японии к 2027 году до двух процентов ВВП
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вечером в понедельник провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Судзуки и дал указание принять бюджетные меры, чтобы обеспечить рост военных расходов до 2% ВВП к 2027 году.
"Необходимо продвинуть срочное укрепление в течение пяти лет военных расходов, которые являются ядром для коренного усиления обороноспособности. Не может быть и речи, что это невозможно, так как для этого нет финансового обеспечения. Нужно проявить изобретательность и заручиться необходимыми ресурсами", - приводит его слова телеканал NHK
.
Увеличить военные расходы до уровня в 2% ВВП нужно до 2027 финансового года – последнего года среднесрочного пятилетнего плана обороны.
В настоящее время военные расходы Японии составляют около 1,24% ВВП.
Кисида добавил, что к концу года намерен принять единое решение об обеспечении расходов и доходов по оборонному бюджету, в связи с чем министры должны вести обсуждение этого вопроса в правящей партии.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Причем цифра не окончательная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).
Вопрос об увеличении оборонного бюджета впервые был поднят в мае, но конкретные указания премьера министрам, отвечающим за оборону и финансы, с определением четких сроков и уровня 2% ВВП прозвучали впервые.