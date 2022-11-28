https://ria.ru/20221128/yaponiya-1834810172.html

Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП

Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП - РИА Новости, 28.11.2022

Премьер Японии распорядился увеличить военные расходы до двух процентов ВВП

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вечером в понедельник провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Судзуки и дал указание принять... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:27

2022-11-28T16:27

2022-11-28T16:27

в мире

япония

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg

ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вечером в понедельник провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Судзуки и дал указание принять бюджетные меры, чтобы обеспечить рост военных расходов до 2% ВВП к 2027 году."Необходимо продвинуть срочное укрепление в течение пяти лет военных расходов, которые являются ядром для коренного усиления обороноспособности. Не может быть и речи, что это невозможно, так как для этого нет финансового обеспечения. Нужно проявить изобретательность и заручиться необходимыми ресурсами", - приводит его слова телеканал NHK.Увеличить военные расходы до уровня в 2% ВВП нужно до 2027 финансового года – последнего года среднесрочного пятилетнего плана обороны.В настоящее время военные расходы Японии составляют около 1,24% ВВП.Кисида добавил, что к концу года намерен принять единое решение об обеспечении расходов и доходов по оборонному бюджету, в связи с чем министры должны вести обсуждение этого вопроса в правящей партии.Ранее сообщалось, что министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Причем цифра не окончательная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).Вопрос об увеличении оборонного бюджета впервые был поднят в мае, но конкретные указания премьера министрам, отвечающим за оборону и финансы, с определением четких сроков и уровня 2% ВВП прозвучали впервые.

https://ria.ru/20221128/yaponiya-1834673402.html

https://ria.ru/20221127/yaponiya-1834550453.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, фумио кисида