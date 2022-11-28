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Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия - РИА Новости, 28.11.2022
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Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия
Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия - РИА Новости, 28.11.2022
Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия
Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить ракетами дальнего радиуса действия подводные лодки в рамках повышения "обороноспособности... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:45
2022-11-28T09:45
в мире
япония
китай
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ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить ракетами дальнего радиуса действия подводные лодки в рамках повышения "обороноспособности ответного удара", сообщила газета "Никкэй".Как сообщает газета, подводные лодки, находящиеся на вооружении морских сил самообороны Японии, малозаметны для противника. Размещение на них модифицированных ракет "типа 12" позволит повысить способности военных наносить удары по базам противника, оставаясь вне зоны досягаемости их вооружений.Для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Их усовершенствование позволит вести огонь из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника.Ранее сообщалось, что такими ракетами могут оснастить эсминцы и истребители. Теперь речь идет о том, чтобы изучить технические возможности для оснащения ими подводных лодок. Находящиеся на вооружении сил самообороны подлодки оснащены торпедными и противокорабельными установками, которые могут производить пуски в горизонтальной плоскости. Для оснащения их ракетами дальнего радиуса действия на подлодках необходимо будет выделить место, а также может возникнуть необходимость в установках вертикального пуска.Подобные исследования начались в 2020 году, не исключается возможность создания испытательной подлодки, а само оснащение, предположительно, будет в 2030-е годы.Оснащение сил самообороны модифицированными ракетами "типа 12" для удара с суши начнется с 2026 года, на эсминцы – с 2027 года, на истребители – с 2029 года.Кроме того, правительство Японии рассматривает вопрос о приобретении американских крылатых ракет "Томагавк", а также ведет разработку собственных гиперзвуковых ракет. Как считает правительство, для эффективного сдерживания Китая и Северной Кореи Японии понадобится около 1000 ракет дальнего радиуса действия.
https://ria.ru/20221127/yaponiya-1834550453.html
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в мире, япония, китай
В мире, Япония, Китай
09:45 28.11.2022
 
Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия

"Никкеэй": Япония рассматривает возможность оснащения подлодок ракетами дальнего действия

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить ракетами дальнего радиуса действия подводные лодки в рамках повышения "обороноспособности ответного удара", сообщила газета "Никкэй".
Как сообщает газета, подводные лодки, находящиеся на вооружении морских сил самообороны Японии, малозаметны для противника. Размещение на них модифицированных ракет "типа 12" позволит повысить способности военных наносить удары по базам противника, оставаясь вне зоны досягаемости их вооружений.
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Для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Их усовершенствование позволит вести огонь из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника.
Ранее сообщалось, что такими ракетами могут оснастить эсминцы и истребители. Теперь речь идет о том, чтобы изучить технические возможности для оснащения ими подводных лодок. Находящиеся на вооружении сил самообороны подлодки оснащены торпедными и противокорабельными установками, которые могут производить пуски в горизонтальной плоскости. Для оснащения их ракетами дальнего радиуса действия на подлодках необходимо будет выделить место, а также может возникнуть необходимость в установках вертикального пуска.
Подобные исследования начались в 2020 году, не исключается возможность создания испытательной подлодки, а само оснащение, предположительно, будет в 2030-е годы.
Оснащение сил самообороны модифицированными ракетами "типа 12" для удара с суши начнется с 2026 года, на эсминцы – с 2027 года, на истребители – с 2029 года.
Кроме того, правительство Японии рассматривает вопрос о приобретении американских крылатых ракет "Томагавк", а также ведет разработку собственных гиперзвуковых ракет. Как считает правительство, для эффективного сдерживания Китая и Северной Кореи Японии понадобится около 1000 ракет дальнего радиуса действия.
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26 ноября, 06:43
СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов
 
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