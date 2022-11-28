https://ria.ru/20221128/yaponiya-1834673402.html

Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия

Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия - РИА Новости, 28.11.2022

Япония намерена оснастить подлодки ракетами дальнего действия

Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить ракетами дальнего радиуса действия подводные лодки в рамках повышения "обороноспособности... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:45

2022-11-28T09:45

2022-11-28T09:45

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китай

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ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Японии рассматривает возможность оснастить ракетами дальнего радиуса действия подводные лодки в рамках повышения "обороноспособности ответного удара", сообщила газета "Никкэй".Как сообщает газета, подводные лодки, находящиеся на вооружении морских сил самообороны Японии, малозаметны для противника. Размещение на них модифицированных ракет "типа 12" позволит повысить способности военных наносить удары по базам противника, оставаясь вне зоны досягаемости их вооружений.Для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Их усовершенствование позволит вести огонь из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника.Ранее сообщалось, что такими ракетами могут оснастить эсминцы и истребители. Теперь речь идет о том, чтобы изучить технические возможности для оснащения ими подводных лодок. Находящиеся на вооружении сил самообороны подлодки оснащены торпедными и противокорабельными установками, которые могут производить пуски в горизонтальной плоскости. Для оснащения их ракетами дальнего радиуса действия на подлодках необходимо будет выделить место, а также может возникнуть необходимость в установках вертикального пуска.Подобные исследования начались в 2020 году, не исключается возможность создания испытательной подлодки, а само оснащение, предположительно, будет в 2030-е годы.Оснащение сил самообороны модифицированными ракетами "типа 12" для удара с суши начнется с 2026 года, на эсминцы – с 2027 года, на истребители – с 2029 года.Кроме того, правительство Японии рассматривает вопрос о приобретении американских крылатых ракет "Томагавк", а также ведет разработку собственных гиперзвуковых ракет. Как считает правительство, для эффективного сдерживания Китая и Северной Кореи Японии понадобится около 1000 ракет дальнего радиуса действия.

https://ria.ru/20221127/yaponiya-1834550453.html

https://ria.ru/20221126/strategiya-1834398674.html

япония

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай