https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html

Якутия готова к сотрудничеству в исследовании вечной мерзлоты

Якутия готова к сотрудничеству в исследовании вечной мерзлоты - РИА Новости, 28.11.2022

Якутия готова к сотрудничеству в исследовании вечной мерзлоты

Якутия готова сотрудничать с зарубежными странами в научных исследованиях таяния вечной мерзлоты, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе пленарной сессии IV РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:30

2022-11-28T12:30

2022-11-28T13:35

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814505224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbb174d36aed91739f6508e34aa0323b.jpg

ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Якутия готова сотрудничать с зарубежными странами в научных исследованиях таяния вечной мерзлоты, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе пленарной сессии IV Международного Северного форума.Пленарная сессия форума посвящена теме "Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии". В город Якутск вместе с остальными участниками форума прибыли губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.По словам Николаева, на сегодняшний день важным направлением партнерства республики в науке, в том числе с учеными восточных стран, является исследование деградации вечной мерзлоты."Эта тема крайне важна. Я считаю, что мы, как страна в целом, где огромные территории занимает вечная мерзлота, должны проводить очень серьезные исследования для того, чтобы знать, насколько эти процессы глобальны, чтобы принимать меры по защите зданий и сооружений. Понятно, что на огромных территориях вечную мерзлоту не остановить, но сегодняшние технологии, в том числе разработанные здесь у нас в республике, позволяют максимально сохранить вечную мерзлоту. Я считаю, что как раз это должно стать серьезным полем, и страны, которые готовы с нами работать, и мы, Россия, должны объединяться и достаточно активно вместе с нашей российской наукой проводить эти исследования", - сказал глава Якутии.Николаев добавил, что на полях Северного форума будет подписан ряд соглашений, касающихся научных исследований и образовательных проектов.Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовали мероприятия IV Международного Северного форума по устойчивому развитию.

https://ria.ru/20221111/arktika-1830590833.html

https://ria.ru/20221031/tyumgu-1827976991.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), айсен николаев, якутск