12:30 28.11.2022 (обновлено: 13:35 28.11.2022)
Якутия готова к сотрудничеству в исследовании вечной мерзлоты
Николаев: Якутия готова к международному сотрудничеству в исследовании вечной мерзлоты
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПодземная лаборатория института мерзлотоведения имени академика П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН в Якутске.
Подземная лаборатория института мерзлотоведения имени академика П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН в Якутске.. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Якутия готова сотрудничать с зарубежными странами в научных исследованиях таяния вечной мерзлоты, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе пленарной сессии IV Международного Северного форума.
Пленарная сессия форума посвящена теме "Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии". В город Якутск вместе с остальными участниками форума прибыли губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
По словам Николаева, на сегодняшний день важным направлением партнерства республики в науке, в том числе с учеными восточных стран, является исследование деградации вечной мерзлоты.
"Эта тема крайне важна. Я считаю, что мы, как страна в целом, где огромные территории занимает вечная мерзлота, должны проводить очень серьезные исследования для того, чтобы знать, насколько эти процессы глобальны, чтобы принимать меры по защите зданий и сооружений. Понятно, что на огромных территориях вечную мерзлоту не остановить, но сегодняшние технологии, в том числе разработанные здесь у нас в республике, позволяют максимально сохранить вечную мерзлоту. Я считаю, что как раз это должно стать серьезным полем, и страны, которые готовы с нами работать, и мы, Россия, должны объединяться и достаточно активно вместе с нашей российской наукой проводить эти исследования", - сказал глава Якутии.
Николаев добавил, что на полях Северного форума будет подписан ряд соглашений, касающихся научных исследований и образовательных проектов.
Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовали мероприятия IV Международного Северного форума по устойчивому развитию.