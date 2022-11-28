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РЭЦ: почти 30 компаний поучаствуют в выставке "Здравоохранение 2022" - РИА Новости, 28.11.2022
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РЭЦ: почти 30 компаний поучаствуют в выставке "Здравоохранение 2022"
РЭЦ: почти 30 компаний поучаствуют в выставке "Здравоохранение 2022" - РИА Новости, 28.11.2022
РЭЦ: почти 30 компаний поучаствуют в выставке "Здравоохранение 2022"
Почти 30 медицинских и фармкомпаний примут участие в Международной выставке "Здравоохранение 2022" под "зонтиком" Made in Russia сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:42
2022-11-28T13:42
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
москва
экспоцентр
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Почти 30 медицинских и фармкомпаний примут участие в Международной выставке "Здравоохранение 2022" под "зонтиком" Made in Russia сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) ."5 декабря 2022 года в Москве в "Экспоцентре" стартует Международная выставка "Здравоохранение 2022". На коллективной экспозиции Made in Russia в ней примут участие 29 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности", - говорится в сообщении.Посетители смогут познакомиться с широким спектром материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции, которые отвечают на все современные запросы отрасли.Экспозиция под брендом Made in Russia появится на Международной выставке "Здравоохранение" впервые, ее площадь составит более 700 квадратных метров.Выставка, которая продлится до 9 декабря, является самой масштабной в области медицины и охраны здоровья. На 50 тысяч квадратных метров выставочной площади будут представлены около 650 участников из 25 стран, выставку посетят 15 тысяч специалистов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, москва, экспоцентр, сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Москва, Экспоцентр, Сделано в России
13:42 28.11.2022
 

РЭЦ: почти 30 компаний поучаствуют в выставке "Здравоохранение 2022"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЭкономический форум
Экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Почти 30 медицинских и фармкомпаний примут участие в Международной выставке "Здравоохранение 2022" под "зонтиком" Made in Russia сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) .

"5 декабря 2022 года в Москве в "Экспоцентре" стартует Международная выставка "Здравоохранение 2022". На коллективной экспозиции Made in Russia в ней примут участие 29 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности", - говорится в сообщении.

Посетители смогут познакомиться с широким спектром материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции, которые отвечают на все современные запросы отрасли.

Экспозиция под брендом Made in Russia появится на Международной выставке "Здравоохранение" впервые, ее площадь составит более 700 квадратных метров.

Выставка, которая продлится до 9 декабря, является самой масштабной в области медицины и охраны здоровья. На 50 тысяч квадратных метров выставочной площади будут представлены около 650 участников из 25 стран, выставку посетят 15 тысяч специалистов.
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 14:22
РЭЦ: еще 10 компаний представят свою продукцию АПК в павильонах за рубежом
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияМоскваЭкспоцентрСделано в России
 
 
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