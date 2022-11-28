РЭЦ: почти 30 компаний поучаствуют в выставке "Здравоохранение 2022"
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Почти 30 медицинских и фармкомпаний примут участие в Международной выставке "Здравоохранение 2022" под "зонтиком" Made in Russia сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) .
"5 декабря 2022 года в Москве в "Экспоцентре" стартует Международная выставка "Здравоохранение 2022". На коллективной экспозиции Made in Russia в ней примут участие 29 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности", - говорится в сообщении.
Посетители смогут познакомиться с широким спектром материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции, которые отвечают на все современные запросы отрасли.
Экспозиция под брендом Made in Russia появится на Международной выставке "Здравоохранение" впервые, ее площадь составит более 700 квадратных метров.
Выставка, которая продлится до 9 декабря, является самой масштабной в области медицины и охраны здоровья. На 50 тысяч квадратных метров выставочной площади будут представлены около 650 участников из 25 стран, выставку посетят 15 тысяч специалистов.
"5 декабря 2022 года в Москве в "Экспоцентре" стартует Международная выставка "Здравоохранение 2022". На коллективной экспозиции Made in Russia в ней примут участие 29 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности", - говорится в сообщении.
Посетители смогут познакомиться с широким спектром материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции, которые отвечают на все современные запросы отрасли.
Экспозиция под брендом Made in Russia появится на Международной выставке "Здравоохранение" впервые, ее площадь составит более 700 квадратных метров.
Выставка, которая продлится до 9 декабря, является самой масштабной в области медицины и охраны здоровья. На 50 тысяч квадратных метров выставочной площади будут представлены около 650 участников из 25 стран, выставку посетят 15 тысяч специалистов.