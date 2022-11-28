https://ria.ru/20221128/vvoz-1834754451.html

Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска

Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска - РИА Новости, 28.11.2022

Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий еще на полгода - до 1 июля 2023 года - ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:04

2022-11-28T14:04

2022-11-28T14:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий еще на полгода - до 1 июля 2023 года - ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, изменения вносятся в указ от 18 апреля 2022 года, слова "до 31 декабря 2022 года включительно" заменяются словами "до 1 июля 2023 года".С конца июня прошлого года пестициды и агрохимикаты в Россию можно было ввозить только через определенные пограничные пункты пропуска. Путин в апреле текущего года подписал указ, разрешающий до 1 июля 2022 года ввоз в страну пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска. Позже действие указа было продлено до 31 декабря 2022 года, теперь - до 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221007/patent-1822205976.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин