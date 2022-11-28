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Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска - РИА Новости, 28.11.2022
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Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска
Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска - РИА Новости, 28.11.2022
Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий еще на полгода - до 1 июля 2023 года - ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:04
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий еще на полгода - до 1 июля 2023 года - ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, изменения вносятся в указ от 18 апреля 2022 года, слова "до 31 декабря 2022 года включительно" заменяются словами "до 1 июля 2023 года".С конца июня прошлого года пестициды и агрохимикаты в Россию можно было ввозить только через определенные пограничные пункты пропуска. Путин в апреле текущего года подписал указ, разрешающий до 1 июля 2022 года ввоз в страну пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска. Позже действие указа было продлено до 31 декабря 2022 года, теперь - до 1 июля 2023 года.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
14:04 28.11.2022 (обновлено: 14:18 28.11.2022)
 
Путин продлил разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска

Путин продлил на полгода разрешение на ввоз агрохимикатов через все пункты пропуска

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий еще на полгода - до 1 июля 2023 года - ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, изменения вносятся в указ от 18 апреля 2022 года, слова "до 31 декабря 2022 года включительно" заменяются словами "до 1 июля 2023 года".
С конца июня прошлого года пестициды и агрохимикаты в Россию можно было ввозить только через определенные пограничные пункты пропуска. Путин в апреле текущего года подписал указ, разрешающий до 1 июля 2022 года ввоз в страну пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска. Позже действие указа было продлено до 31 декабря 2022 года, теперь - до 1 июля 2023 года.
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