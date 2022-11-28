https://ria.ru/20221128/vsu-1834883475.html
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле
Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:11
2022-11-28T21:11
2022-11-28T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит газопровод, жители чудом не пострадали, передает корреспондент РИА Новости."В момент попадания я была на улице у себя дома под навесом, у меня тоже вылетели стекла и посыпались на меня. Я увидела зарево, выскочила на улицу - горит. Позвонила племяннику - он сразу вызвал МЧС, чтобы потушить газ. Все живы, но очень большие разрушения", - рассказала местная жительница.Ранее сообщалось, что под обстрел в Донецке попала заправочная станция, смертельные ранения получил мирный житель. Данные о других последствиях уточняются.
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка, жители не пострадали
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит газопровод, жители чудом не пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
"В момент попадания я была на улице у себя дома под навесом, у меня тоже вылетели стекла и посыпались на меня. Я увидела зарево, выскочила на улицу - горит. Позвонила племяннику - он сразу вызвал МЧС, чтобы потушить газ. Все живы, но очень большие разрушения", - рассказала местная жительница.
Ранее сообщалось, что под обстрел в Донецке попала заправочная станция, смертельные ранения получил мирный житель. Данные о других последствиях уточняются.