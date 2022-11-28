https://ria.ru/20221128/vsu-1834883475.html

ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле

ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле - РИА Новости, 28.11.2022

ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле

Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:11

2022-11-28T21:11

2022-11-28T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит газопровод, жители чудом не пострадали, передает корреспондент РИА Новости."В момент попадания я была на улице у себя дома под навесом, у меня тоже вылетели стекла и посыпались на меня. Я увидела зарево, выскочила на улицу - горит. Позвонила племяннику - он сразу вызвал МЧС, чтобы потушить газ. Все живы, но очень большие разрушения", - рассказала местная жительница.Ранее сообщалось, что под обстрел в Донецке попала заправочная станция, смертельные ранения получил мирный житель. Данные о других последствиях уточняются.

донецк

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)