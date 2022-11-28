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ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/vsu-1834883475.html
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле
Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:11
2022-11-28T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит газопровод, жители чудом не пострадали, передает корреспондент РИА Новости."В момент попадания я была на улице у себя дома под навесом, у меня тоже вылетели стекла и посыпались на меня. Я увидела зарево, выскочила на улицу - горит. Позвонила племяннику - он сразу вызвал МЧС, чтобы потушить газ. Все живы, но очень большие разрушения", - рассказала местная жительница.Ранее сообщалось, что под обстрел в Донецке попала заправочная станция, смертельные ранения получил мирный житель. Данные о других последствиях уточняются.
донецк
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в мире, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:11 28.11.2022
 
ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка при обстреле

ВСУ повредили частный сектор в Калининском районе Донецка, жители не пострадали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Частный сектор Калининского района Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждения получили жилые дома в частном секторе, перебит газопровод, жители чудом не пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
"В момент попадания я была на улице у себя дома под навесом, у меня тоже вылетели стекла и посыпались на меня. Я увидела зарево, выскочила на улицу - горит. Позвонила племяннику - он сразу вызвал МЧС, чтобы потушить газ. Все живы, но очень большие разрушения", - рассказала местная жительница.
Ранее сообщалось, что под обстрел в Донецке попала заправочная станция, смертельные ранения получил мирный житель. Данные о других последствиях уточняются.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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