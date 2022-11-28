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СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем - РИА Новости, 28.11.2022
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https://ria.ru/20221128/vooruzheniya-1834677334.html
СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем
СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем
Компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары вглубь территории России,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:09
2022-11-28T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары вглубь территории России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.По словам собеседников агентства, речь идет о "наземной бомбе малого диаметра" (GLSDB). Это один из примерно полудюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов, предназначенных для Украины, пояснили источники.Как следует из документа, на который ссылается Рейтер, GLSDB могут поставить уже будущей весной. Новый боеприпас сочетает в себе боевую часть — управляемую высокоточную авиабомбу GBU-39 и разгонный блок от реактивных снарядов M26, которые имеются у США в большом количестве. В частности, они применяются в составе РСЗО HIMARS.Заявленная дальность действия GLSDB — 94 мили (150 километров) — позволит Украине поражать военные цели, которые ранее были недосягаемы, говорится в статье. При этом управляемая авиабомба GBU-3 стоит около 40 тысяч долларов, что позволяет считать GLSDB недорогой.По сведениям агентства, сейчас Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов США и их союзников по мере затягивания конфликта и растущей потребности киевского режима в более сложном вооружении.Хотя несколько изделий GLSDB уже готовы, есть множество логистических препятствий для официальных закупок, отмечает Рейтер. Любая договоренность потребует по меньшей мере от шести поставщиков ускорить поставки деталей и услуг для быстрого производства оружия.На прошлой неделе главный закупщик вооружений для американской армии Даг Буш заявил, что США рассматривают возможность ускорения производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — сейчас их делают только на государственных предприятиях, но предлагается разрешить их производство оборонным подрядчикам.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО
10:09 28.11.2022 (обновлено: 18:00 28.11.2022)
 
СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем

Reuters: Boeing предложил Пентагону отправить Киеву новые высокоточные снаряды GLSDB

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары вглубь территории России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.
По словам собеседников агентства, речь идет о "наземной бомбе малого диаметра" (GLSDB). Это один из примерно полудюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов, предназначенных для Украины, пояснили источники.
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Как следует из документа, на который ссылается Рейтер, GLSDB могут поставить уже будущей весной. Новый боеприпас сочетает в себе боевую часть — управляемую высокоточную авиабомбу GBU-39 и разгонный блок от реактивных снарядов M26, которые имеются у США в большом количестве. В частности, они применяются в составе РСЗО HIMARS.
Заявленная дальность действия GLSDB — 94 мили (150 километров) — позволит Украине поражать военные цели, которые ранее были недосягаемы, говорится в статье. При этом управляемая авиабомба GBU-3 стоит около 40 тысяч долларов, что позволяет считать GLSDB недорогой.
По сведениям агентства, сейчас Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов США и их союзников по мере затягивания конфликта и растущей потребности киевского режима в более сложном вооружении.
Хотя несколько изделий GLSDB уже готовы, есть множество логистических препятствий для официальных закупок, отмечает Рейтер. Любая договоренность потребует по меньшей мере от шести поставщиков ускорить поставки деталей и услуг для быстрого производства оружия.
На прошлой неделе главный закупщик вооружений для американской армии Даг Буш заявил, что США рассматривают возможность ускорения производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — сейчас их делают только на государственных предприятиях, но предлагается разрешить их производство оборонным подрядчикам.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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