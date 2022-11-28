https://ria.ru/20221128/vooruzheniya-1834677334.html

СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем

СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем - РИА Новости, 28.11.2022

СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем

Компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары вглубь территории России,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:09

2022-11-28T10:09

2022-11-28T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Компания Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары вглубь территории России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.По словам собеседников агентства, речь идет о "наземной бомбе малого диаметра" (GLSDB). Это один из примерно полудюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов, предназначенных для Украины, пояснили источники.Как следует из документа, на который ссылается Рейтер, GLSDB могут поставить уже будущей весной. Новый боеприпас сочетает в себе боевую часть — управляемую высокоточную авиабомбу GBU-39 и разгонный блок от реактивных снарядов M26, которые имеются у США в большом количестве. В частности, они применяются в составе РСЗО HIMARS.Заявленная дальность действия GLSDB — 94 мили (150 километров) — позволит Украине поражать военные цели, которые ранее были недосягаемы, говорится в статье. При этом управляемая авиабомба GBU-3 стоит около 40 тысяч долларов, что позволяет считать GLSDB недорогой.По сведениям агентства, сейчас Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов США и их союзников по мере затягивания конфликта и растущей потребности киевского режима в более сложном вооружении.Хотя несколько изделий GLSDB уже готовы, есть множество логистических препятствий для официальных закупок, отмечает Рейтер. Любая договоренность потребует по меньшей мере от шести поставщиков ускорить поставки деталей и услуг для быстрого производства оружия.На прошлой неделе главный закупщик вооружений для американской армии Даг Буш заявил, что США рассматривают возможность ускорения производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — сейчас их делают только на государственных предприятиях, но предлагается разрешить их производство оборонным подрядчикам.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато