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Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2022
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Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2022
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области
Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T01:05
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происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное транспортное управление СК России в своем Telegram-канале.Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что вертолет Robinson 66 упал в поле в Кесовогорском районе Тверской области, погибли два человека."Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна", - говорится в сообщении управления СК.По данным ведомства, погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года."Следователями будет произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
01:05 28.11.2022 (обновлено: 12:03 28.11.2022)
 
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области

СК начал проверку после крушения вертолета, приведшего к гибели пассажира и пилота

© Фото : ЗМСУТ СК РФПоследствия крушения вертолета "Robinson R66" в Тверской области
Последствия крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : ЗМСУТ СК РФ
Последствия крушения вертолета "Robinson R66" в Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное транспортное управление СК России в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что вертолет Robinson 66 упал в поле в Кесовогорском районе Тверской области, погибли два человека.
"Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна", - говорится в сообщении управления СК.
По данным ведомства, погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года.
"Следователями будет произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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