https://ria.ru/20221128/vertolet-1834649433.html

Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области

Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2022

Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области

Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T01:05

2022-11-28T01:05

2022-11-28T12:03

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное транспортное управление СК России в своем Telegram-канале.Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что вертолет Robinson 66 упал в поле в Кесовогорском районе Тверской области, погибли два человека."Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна", - говорится в сообщении управления СК.По данным ведомства, погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года."Следователями будет произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221127/krushenie-1834538391.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)