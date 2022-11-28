https://ria.ru/20221128/vertolet-1834649433.html
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2022
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области
Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T01:05
2022-11-28T01:05
2022-11-28T12:03
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834709867_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_da34c4d8bb1b7e76f8a28696e55f3c01.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области, в результате чего пассажир и пилот погибли, сообщает западное транспортное управление СК России в своем Telegram-канале.Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что вертолет Robinson 66 упал в поле в Кесовогорском районе Тверской области, погибли два человека."Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна", - говорится в сообщении управления СК.По данным ведомства, погибшими оказались пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года."Следователями будет произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221127/krushenie-1834538391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834709867_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_f98e7f9d2438cdb81a29d2563d32ce4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
01:05 28.11.2022 (обновлено: 12:03 28.11.2022)
Следователи начали проверку после крушения вертолета в Тверской области
СК начал проверку после крушения вертолета, приведшего к гибели пассажира и пилота