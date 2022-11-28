https://ria.ru/20221128/uslugi-1834696126.html

Число услуг цифровой платформы "Мой экспорт" за два года выросло в 7,5 раза

Число услуг цифровой платформы "Мой экспорт" за два года выросло в 7,5 раза - РИА Новости, 28.11.2022

Число услуг цифровой платформы "Мой экспорт" за два года выросло в 7,5 раза

Цифровая платформа "Мой экспорт" за два года существования увеличила количество представленных на ней услуг в 7,5 раза - с 14 до 106, сообщает Российский... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:16

2022-11-28T11:16

2022-11-28T11:16

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

китай

экономика

технологии

оаэ

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" за два года существования увеличила количество представленных на ней услуг в 7,5 раза - с 14 до 106, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Когда цифровая экосистема только была запущена - 26 ноября 2020 года, - пользователям было доступно 14 услуг, сегодня - 106. А количество зарегистрированных на ней компаний увеличилось почти в 5 раз - с 2,5 тысяч за 2020 год до 12 тысяч в 2022-м", - говорится в сообщении.РЭЦ напомнил, что платформа "Мой экспорт" упрощает взаимодействие между государством и бизнесом и сопровождает компанию на основных этапах внешнеэкономической деятельности. С ее помощью экспортеры могут решать различные вопросы в режиме онлайн. Например, подать заявку на меры государственной поддержки, оформление разрешительных документов, участие в выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, платформа предлагает как государственные и бизнес-услуги, так и платные услуги от проверенных рыночных исполнителей на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Это база аккредитованных специалистов в области ВЭД, которая работает по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и Youdo.com.Она добавила, что "это не просто красивая цифра". "За ней стоит реальный результат, который отражает развитие бизнеса российских предпринимателей, ведь совокупный объем экспорта зарегистрированных на платформе компаний составил 78 миллиардов долларов. Это отличный показатель эффективности ее работы и растущей популярности среди экспортеров", - считает глава центра.Никишина отметила, что команда "Моего экспорта" постоянно на связи с бизнесом и профильными федеральными органами исполнительной власти. Поэтому функционал экосистемы отвечает запросам бизнеса, а платформа постоянно пополняется востребованными услугами. Так, например, в октябре у экспортеров появилась возможность подавать заявку на оформление фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. А на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта" запустили сразу несколько услуг для малого и среднего бизнеса с мерами государственной региональной поддержки, которые оказывает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Это "Поиск покупателя", "Консультация по логистике", "Анализ внешнеторгового контракта", "Анализ зарубежных рынков", "Консультация по маркировке и этикетке", "Размещение или продвижение на маркетплейсе". На одни услуги можно получить полное финансирование, на другие - частичное.Самые популярные услуги у экспортеров - компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК, подбор маркетплейсов, товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, господдержка на участие в выставках и бизнес-миссиях, а также оформление сертификата свободной продажи.В следующем году на платформе "Мой экспорт" будет доступна подача заявок на продвижение агропродукции через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК. Такие павильоны работают сейчас в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте, а до конца года появятся в Турции и Саудовской Аравии. Благодаря переводу услуги в онлайн-формат рассмотрение заявки сократится с 29 до 7 дней. А уже весной следующего года заработает платежный сервис, к которому будут подключены все банки страны. Организации, оказывающие услуги, смогут выставлять электронные счета своим контрагентам, а пользователи платформы – осуществлять платежи и получать подтверждения об их оплате.Кстати, развитие платформы происходит не только за счет расширения линейки услуг, но и благодаря усовершенствованию взаимодействия с пользователями. Так, например, была оптимизирована процедура регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), а 52 услуги теперь можно получить проще и быстрее – для этого понадобится только ЕСИА, а УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) уже предоставлять не нужно. Кроме того, на платформе появился чат поддержки пользователей, где на многие вопросы пользователей отвечает робот.Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

https://ria.ru/20221110/platezhi-1830549986.html

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, китай, экономика, технологии, оаэ