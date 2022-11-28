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ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави

ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави - РИА Новости, 28.11.2022

ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави

Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:31

2022-11-28T21:31

2022-11-28T21:31

в мире

стефан дюжаррик

сергей вершинин

малави

нидерланды

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ООН, 28 ноя - РИА Новости. Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.Ранее сообщалось, что первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави."Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов", - сказал Дюжаррик.Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик. А когда судно прибудет в Мозамбик, удобрения повезут в Малави по суше.Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений - из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/putin-1833578489.html

малави

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Евгения Нефедова

в мире, стефан дюжаррик, сергей вершинин, малави, нидерланды