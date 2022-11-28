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ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави - РИА Новости, 28.11.2022
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ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави
ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави - РИА Новости, 28.11.2022
ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави
Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:31
2022-11-28T21:31
в мире
стефан дюжаррик
сергей вершинин
малави
нидерланды
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ООН, 28 ноя - РИА Новости. Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.Ранее сообщалось, что первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави."Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов", - сказал Дюжаррик.Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик. А когда судно прибудет в Мозамбик, удобрения повезут в Малави по суше.Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений - из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/putin-1833578489.html
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в мире, стефан дюжаррик, сергей вершинин, малави, нидерланды
В мире, Стефан Дюжаррик, Сергей Вершинин, Малави, Нидерланды
21:31 28.11.2022
 
ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави

ООН ожидает отправки судна с российскими удобрениями для Малави в течение 48 часов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 ноя - РИА Новости. Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.
Ранее сообщалось, что первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави.
"Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов", - сказал Дюжаррик.
Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик. А когда судно прибудет в Мозамбик, удобрения повезут в Малави по суше.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений - из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.
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В миреСтефан ДюжаррикСергей ВершининМалавиНидерланды
 
 
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