https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834725283.html

На Алтае арестовали рецидивиста, зарезавшего подростка

На Алтае арестовали рецидивиста, зарезавшего подростка - РИА Новости, 28.11.2022

На Алтае арестовали рецидивиста, зарезавшего подростка

Рецидивиста, зарезавшего подростка, заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:39

2022-11-28T12:39

2022-11-28T12:41

происшествия

алтайский край

рубцовск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Рецидивиста, зарезавшего подростка, заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону."Следственным отделом по городу Рубцовску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 35-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 26 ноября в одном из домов Рубцовска во время застолья между мужчиной и 17-летним подростком произошла ссора."В результате конфликта мужчина нанес несовершеннолетнему колото-резаное ранение, от которого потерпевший скончался в медицинском учреждении. Известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности, однако на путь исправления не встал. По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СУСК.Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.Обвиняемому по данной статье грозит до 15 лет лишения свободы.Расследование поставили на контроль в краевой прокуратуре."Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела", - заявила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20221125/ubiystvo-1834377318.html

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833031234.html

алтайский край

рубцовск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф)