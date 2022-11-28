12:39 28.11.2022 (обновлено: 12:41 28.11.2022)
На Алтае арестовали рецидивиста, зарезавшего подростка
Суд заключил под стражу рецидивиста, зарезавшего 17-летнего подростка в Рубцовске
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Рецидивиста, зарезавшего подростка, заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Рубцовску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 35-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 26 ноября в одном из домов Рубцовска во время застолья между мужчиной и 17-летним подростком произошла ссора.
"В результате конфликта мужчина нанес несовершеннолетнему колото-резаное ранение, от которого потерпевший скончался в медицинском учреждении. Известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности, однако на путь исправления не встал. По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СУСК.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.
Обвиняемому по данной статье грозит до 15 лет лишения свободы.
Расследование поставили на контроль в краевой прокуратуре.
"Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела", - заявила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.