https://ria.ru/20221128/turtsiya-1834746392.html
В Турции загорелся химический завод
В Турции загорелся химический завод - РИА Новости, 28.11.2022
В Турции загорелся химический завод
Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:43
2022-11-28T13:43
2022-11-28T14:01
в мире
турция
денизли (провинция)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV.Пожар начался в 12.30 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от оживленного шоссе.На место прибыли несколько расчетов пожарных, над зданием завода черные клубы дыма из-за горения химических веществ. Огонь пока не удается потушить.Время от времени слышны взрывы, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20221122/pozhar-1833235706.html
турция
денизли (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, денизли (провинция)
В мире, Турция, Денизли (провинция)
13:43 28.11.2022 (обновлено: 14:01 28.11.2022)
В Турции загорелся химический завод
Химический завод загорелся в районе Памуккале в Турции, слышны взрывы