https://ria.ru/20221128/turtsiya-1834746392.html

В Турции загорелся химический завод

В Турции загорелся химический завод - РИА Новости, 28.11.2022

В Турции загорелся химический завод

Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:43

2022-11-28T13:43

2022-11-28T14:01

в мире

турция

денизли (провинция)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV.Пожар начался в 12.30 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от оживленного шоссе.На место прибыли несколько расчетов пожарных, над зданием завода черные клубы дыма из-за горения химических веществ. Огонь пока не удается потушить.Время от времени слышны взрывы, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20221122/pozhar-1833235706.html

турция

денизли (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, денизли (провинция)