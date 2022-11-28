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В Турции загорелся химический завод - РИА Новости, 28.11.2022
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В Турции загорелся химический завод
В Турции загорелся химический завод - РИА Новости, 28.11.2022
В Турции загорелся химический завод
Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:43
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в мире
турция
денизли (провинция)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV.Пожар начался в 12.30 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от оживленного шоссе.На место прибыли несколько расчетов пожарных, над зданием завода черные клубы дыма из-за горения химических веществ. Огонь пока не удается потушить.Время от времени слышны взрывы, отмечает телеканал.
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турция
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в мире, турция, денизли (провинция)
В мире, Турция, Денизли (провинция)
13:43 28.11.2022 (обновлено: 14:01 28.11.2022)
 
В Турции загорелся химический завод

Химический завод загорелся в районе Памуккале в Турции, слышны взрывы

© Кадр видео очевидцаПожар на химическом заводе в районе Памуккале
Пожар на химическом заводе в районе Памуккале
© Кадр видео очевидца
Пожар на химическом заводе в районе Памуккале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар начался в понедельник на химическом заводе в районе Памуккале турецкой провинции Денизли, сообщил телеканал NTV.
Пожар начался в 12.30 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от оживленного шоссе.
На место прибыли несколько расчетов пожарных, над зданием завода черные клубы дыма из-за горения химических веществ. Огонь пока не удается потушить.
Время от времени слышны взрывы, отмечает телеканал.
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