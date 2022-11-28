https://ria.ru/20221128/travma-1834828889.html

Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды

Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды - РИА Новости, 28.11.2022

Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды

Четвероклассник школы №1571 на северо-западе Москвы получил травму из-за взрыва петарды, ему оказали необходимую помощь, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:12

2022-11-28T17:12

2022-11-28T17:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четвероклассник школы №1571 на северо-западе Москвы получил травму из-за взрыва петарды, ему оказали необходимую помощь, сообщила РИА Новости директор школы Марина Варгамян."Сегодня, 28 ноября, после уроков ученик четвертого класса ушёл домой. Обычно учеников начальной школы встречают после школы, но родители этого мальчика написали заявление о том, что ребенок может сам возвращаться домой после уроков. По дороге домой мальчик зажег на улице петарду, в результате чего получил травму", - рассказала Варгамян.Администрация школы оперативно отреагировала на случившееся и вызвала бригаду скорой помощи, в настоящее время мальчик в руках медиков, отметила собеседница."Школа находится на связи с родителями мальчика, желаем ему скорейшего выздоровления", - добавила Варгамян.

https://ria.ru/20221125/vospitanie-1834248166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва