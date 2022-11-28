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Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды - РИА Новости, 28.11.2022
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Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды
Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды - РИА Новости, 28.11.2022
Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды
Четвероклассник школы №1571 на северо-западе Москвы получил травму из-за взрыва петарды, ему оказали необходимую помощь, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:12
2022-11-28T17:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четвероклассник школы №1571 на северо-западе Москвы получил травму из-за взрыва петарды, ему оказали необходимую помощь, сообщила РИА Новости директор школы Марина Варгамян."Сегодня, 28 ноября, после уроков ученик четвертого класса ушёл домой. Обычно учеников начальной школы встречают после школы, но родители этого мальчика написали заявление о том, что ребенок может сам возвращаться домой после уроков. По дороге домой мальчик зажег на улице петарду, в результате чего получил травму", - рассказала Варгамян.Администрация школы оперативно отреагировала на случившееся и вызвала бригаду скорой помощи, в настоящее время мальчик в руках медиков, отметила собеседница."Школа находится на связи с родителями мальчика, желаем ему скорейшего выздоровления", - добавила Варгамян.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
17:12 28.11.2022
 
Ученик московской школы получил травму из-за взрыва петарды

Четвероклассник московской школы получил травму из-за взрыва петарды после уроков

© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольная парта
Школьная парта - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьная парта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четвероклассник школы №1571 на северо-западе Москвы получил травму из-за взрыва петарды, ему оказали необходимую помощь, сообщила РИА Новости директор школы Марина Варгамян.
"Сегодня, 28 ноября, после уроков ученик четвертого класса ушёл домой. Обычно учеников начальной школы встречают после школы, но родители этого мальчика написали заявление о том, что ребенок может сам возвращаться домой после уроков. По дороге домой мальчик зажег на улице петарду, в результате чего получил травму", - рассказала Варгамян.
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Администрация школы оперативно отреагировала на случившееся и вызвала бригаду скорой помощи, в настоящее время мальчик в руках медиков, отметила собеседница.
"Школа находится на связи с родителями мальчика, желаем ему скорейшего выздоровления", - добавила Варгамян.
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