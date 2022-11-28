https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html

США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ

США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022

США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ

Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T04:30

2022-11-28T04:30

2022-11-28T06:08

в мире

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

тайвань

украина

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", — говорится в публикации.Как пишет газета, значительные поставки оружия Киеву уже ограничили возможности Пентагона по помощи Тайваню. Если в декабре 2021 года запланированный объем поставок оружия на остров оценивался в 14 миллиардов долларов, то на сегодняшний день в очереди на поставку находится оружие объемом уже 18,7 миллиарда долларов.В частности, Вашингтон до сих пор не поставил Тайбэю 208 противотанковых комплексов Javelin, заказ на которые поступил еще в декабре 2015 года и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказанных тогда же.При этом официально в Госдепе и Пентагоне, как сообщается, не приводят подробностей того, какие виды оружия до сих пор ждут своей очереди для поставки на Тайвань.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Американский лидер, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20221127/tayvan-1834516830.html

https://ria.ru/20221128/posledstviya-1834651960.html

https://ria.ru/20221128/britaniya-1834652127.html

тайвань

украина

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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), тайвань, украина, россия, министерство обороны сша, нато