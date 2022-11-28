https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html
США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ
США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022
США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ
Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T04:30
2022-11-28T04:30
2022-11-28T06:08
в мире
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
тайвань
украина
россия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", — говорится в публикации.Как пишет газета, значительные поставки оружия Киеву уже ограничили возможности Пентагона по помощи Тайваню. Если в декабре 2021 года запланированный объем поставок оружия на остров оценивался в 14 миллиардов долларов, то на сегодняшний день в очереди на поставку находится оружие объемом уже 18,7 миллиарда долларов.В частности, Вашингтон до сих пор не поставил Тайбэю 208 противотанковых комплексов Javelin, заказ на которые поступил еще в декабре 2015 года и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказанных тогда же.При этом официально в Госдепе и Пентагоне, как сообщается, не приводят подробностей того, какие виды оружия до сих пор ждут своей очереди для поставки на Тайвань.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Американский лидер, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20221127/tayvan-1834516830.html
https://ria.ru/20221128/posledstviya-1834651960.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), тайвань, украина, россия, министерство обороны сша, нато
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Тайвань, Украина, Россия, Министерство обороны США, НАТО
04:30 28.11.2022 (обновлено: 06:08 28.11.2022)
США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ
WSJ: США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости.
Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", — говорится в публикации.
Как пишет газета, значительные поставки оружия Киеву
уже ограничили возможности Пентагона
по помощи Тайваню. Если в декабре 2021 года запланированный объем поставок оружия на остров оценивался в 14 миллиардов долларов, то на сегодняшний день в очереди на поставку находится оружие объемом уже 18,7 миллиарда долларов.
В частности, Вашингтон
до сих пор не поставил Тайбэю 208 противотанковых комплексов Javelin
, заказ на которые поступил еще в декабре 2015 года и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказанных тогда же.
"Руководители в Lockheed Martin, Boeing и других оборонных компаний говорят, что вызванные пандемией проблемы с цепями поставок сократили производство многих систем и что они сталкивались со сложностями в выполнении заказов еще до того, как вторжение России на Украину увеличило спрос", — отмечает издание.
При этом официально в Госдепе и Пентагоне, как сообщается, не приводят подробностей того, какие виды оружия до сих пор ждут своей очереди для поставки на Тайвань.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на остров в начале августа. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин
встретился на полях саммита G20
в Индонезии с президентом США Джо Байденом
и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Американский лидер, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.