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Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок - РИА Новости, 28.11.2022
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https://ria.ru/20221128/svalki-1834702490.html
Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок
Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок - РИА Новости, 28.11.2022
Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от подрядных организаций и своих подчиненных контролировать процесс ликвидации несанкционированных... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:31
2022-11-28T13:36
белгородская область
жкх
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от подрядных организаций и своих подчиненных контролировать процесс ликвидации несанкционированных свалок на территории региона, сообщила пресс-служба правительства области.На данный момент в регионе находятся 10 несанкционированных свалок (бывших полигонов).По данным регионального правительства, в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" предусмотрена ликвидация двух несанкционированных свалок в границах Белгорода и Грайворона. Еще восемь объектов, не участвующие в федеральном проекте "Чистая страна", планируются к рассмотрению на включение в федеральный проект "Генеральная уборка"."Во всех муниципалитетах работа по оформлению необходимой документации на участие в федеральных проектах идёт в плановом режиме. Однако муниципальные контракты в Корочанском и Красненском районах были расторгнуты из-за недобросовестности подрядных организаций", - говорится в сообщении. В указанные сроки подрядные организации не разработали проектно-сметную документацию, необходимые экспертизы не пройдены. Контракты с новыми подрядными организациями в этих муниципалитетах будут заключены в 2023 году.Губернатор Белгородской области поручил профильному заместителю контролировать ситуацию с заключением контрактов на ликвидацию свалок в двух муниципалитетах. "Ситуация не новая, и ответственность за неё перед жителями несут органы власти. Залог успеха только один — жёсткий контроль выполнения графика производственных работ", — резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20221116/groby-1831906942.html
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жкх, вячеслав гладков, белгородская область, белгород
Белгородская область, ЖКХ, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород
11:31 28.11.2022 (обновлено: 13:36 28.11.2022)
 
Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок

Белгородский губернатор Гладков потребовал контролировать ход ликвидации незаконных свалок

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от подрядных организаций и своих подчиненных контролировать процесс ликвидации несанкционированных свалок на территории региона, сообщила пресс-служба правительства области.
На данный момент в регионе находятся 10 несанкционированных свалок (бывших полигонов).
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По данным регионального правительства, в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" предусмотрена ликвидация двух несанкционированных свалок в границах Белгорода и Грайворона. Еще восемь объектов, не участвующие в федеральном проекте "Чистая страна", планируются к рассмотрению на включение в федеральный проект "Генеральная уборка".
"Во всех муниципалитетах работа по оформлению необходимой документации на участие в федеральных проектах идёт в плановом режиме. Однако муниципальные контракты в Корочанском и Красненском районах были расторгнуты из-за недобросовестности подрядных организаций", - говорится в сообщении. В указанные сроки подрядные организации не разработали проектно-сметную документацию, необходимые экспертизы не пройдены. Контракты с новыми подрядными организациями в этих муниципалитетах будут заключены в 2023 году.
Губернатор Белгородской области поручил профильному заместителю контролировать ситуацию с заключением контрактов на ликвидацию свалок в двух муниципалитетах. "Ситуация не новая, и ответственность за неё перед жителями несут органы власти. Залог успеха только один — жёсткий контроль выполнения графика производственных работ", — резюмировал губернатор.
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