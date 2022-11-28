11:31 28.11.2022 (обновлено: 13:36 28.11.2022)
Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок
Белгородский губернатор Гладков потребовал контролировать ход ликвидации незаконных свалок
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от подрядных организаций и своих подчиненных контролировать процесс ликвидации несанкционированных свалок на территории региона, сообщила пресс-служба правительства области.
На данный момент в регионе находятся 10 несанкционированных свалок (бывших полигонов).
По данным регионального правительства, в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" предусмотрена ликвидация двух несанкционированных свалок в границах Белгорода и Грайворона. Еще восемь объектов, не участвующие в федеральном проекте "Чистая страна", планируются к рассмотрению на включение в федеральный проект "Генеральная уборка".
"Во всех муниципалитетах работа по оформлению необходимой документации на участие в федеральных проектах идёт в плановом режиме. Однако муниципальные контракты в Корочанском и Красненском районах были расторгнуты из-за недобросовестности подрядных организаций", - говорится в сообщении. В указанные сроки подрядные организации не разработали проектно-сметную документацию, необходимые экспертизы не пройдены. Контракты с новыми подрядными организациями в этих муниципалитетах будут заключены в 2023 году.
Губернатор Белгородской области поручил профильному заместителю контролировать ситуацию с заключением контрактов на ликвидацию свалок в двух муниципалитетах. "Ситуация не новая, и ответственность за неё перед жителями несут органы власти. Залог успеха только один — жёсткий контроль выполнения графика производственных работ", — резюмировал губернатор.