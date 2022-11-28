https://ria.ru/20221128/svalki-1834702490.html

Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок

Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок - РИА Новости, 28.11.2022

Гладков потребовал контролировать ход ликвидации белгородских свалок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от подрядных организаций и своих подчиненных контролировать процесс ликвидации несанкционированных... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:31

2022-11-28T11:31

2022-11-28T13:36

белгородская область

жкх

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg

БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от подрядных организаций и своих подчиненных контролировать процесс ликвидации несанкционированных свалок на территории региона, сообщила пресс-служба правительства области.На данный момент в регионе находятся 10 несанкционированных свалок (бывших полигонов).По данным регионального правительства, в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" предусмотрена ликвидация двух несанкционированных свалок в границах Белгорода и Грайворона. Еще восемь объектов, не участвующие в федеральном проекте "Чистая страна", планируются к рассмотрению на включение в федеральный проект "Генеральная уборка"."Во всех муниципалитетах работа по оформлению необходимой документации на участие в федеральных проектах идёт в плановом режиме. Однако муниципальные контракты в Корочанском и Красненском районах были расторгнуты из-за недобросовестности подрядных организаций", - говорится в сообщении. В указанные сроки подрядные организации не разработали проектно-сметную документацию, необходимые экспертизы не пройдены. Контракты с новыми подрядными организациями в этих муниципалитетах будут заключены в 2023 году.Губернатор Белгородской области поручил профильному заместителю контролировать ситуацию с заключением контрактов на ликвидацию свалок в двух муниципалитетах. "Ситуация не новая, и ответственность за неё перед жителями несут органы власти. Залог успеха только один — жёсткий контроль выполнения графика производственных работ", — резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20221116/groby-1831906942.html

https://ria.ru/20220711/belgorod-1801696511.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жкх, вячеслав гладков, белгородская область, белгород