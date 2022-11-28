Рейтинг@Mail.ru
Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии" - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20221128/subsidii-1834880638.html
Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии"
Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии" - РИА Новости, 28.11.2022
Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии"
Первые средства в рамках арктической "единой субсидии" в 662 миллиона рублей поступили в Архангельскую область и будут направлены на модернизацию социальной... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:51
2022-11-28T20:51
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
россия
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_293290d52cde196d19d9df6093d6d691.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя – РИА Новости. Первые средства в рамках арктической "единой субсидии" в 662 миллиона рублей поступили в Архангельскую область и будут направлены на модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."На модернизацию социальной инфраструктуры получили единую арктическую субсидию в размере 662 миллиона рублей", - написал губернатор. Эти средства предоставлены региону Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.По информации главы региона, 419 миллионов рублей будет направлено на оснащение оборудованием нового лечебно-диагностического корпуса областной детской клинической больницы, 49 миллионов рублей – на доукомплектование эндоскопического центра Архангельской городской поликлиники №2.Кроме того, 72 миллиона рублей планируется направить на закупку передвижного маммографа и флюорографа для Северодвинской больницы №2 и 82 миллиона рублей – на закупку 15 автомобилей скорой помощи для районов Арктической зоны. В настоящий момент деньги уже доводятся до учреждений.Инструмент арктической "Единой субсидии" введен по итогам принятых на Восточном экономическом форуме решений президента РФ. Впервые примененный и хорошо себя зарекомендовавший на Дальнем Востоке впоследствии механизм финансирования был распространен на арктические территории. Средства в рамках "Единой субсидии" направляются на модернизацию социальной инфраструктуры. Контроль за использованием средств возложен на Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в Архангельской области продолжается поставка и монтаж нового оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения."В Вельской ЦРБ завершена установка маммографа. Также на этой неделе планируется старт работ по установке маммографа в Коношской ЦРБ и флюорографа и рентген-аппарата в Няндомской ЦРБ", - приводятся в сообщении правительства региона слова главы минздрава области Александра Герштанского.По программе паллиативной помощи за счет средств областного бюджета в 11,7 миллиона рублей приобретено шесть автомобилей для Няндомской, Карпогорской, Котласской, Коряжемской, Приморской и Вельской центральных районных больниц.
https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html
https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html
https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html
архангельская область
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_40cc3ce84048caa9a12c591afffcf147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр цыбульский, архангельская область, россия, арктика
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область, Россия, Арктика
20:51 28.11.2022
 
Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии"

Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии" в 662 миллиона

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя – РИА Новости. Первые средства в рамках арктической "единой субсидии" в 662 миллиона рублей поступили в Архангельскую область и будут направлены на модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"На модернизацию социальной инфраструктуры получили единую арктическую субсидию в размере 662 миллиона рублей", - написал губернатор. Эти средства предоставлены региону Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 14:28Архангельская область
Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей
По информации главы региона, 419 миллионов рублей будет направлено на оснащение оборудованием нового лечебно-диагностического корпуса областной детской клинической больницы, 49 миллионов рублей – на доукомплектование эндоскопического центра Архангельской городской поликлиники №2.
Кроме того, 72 миллиона рублей планируется направить на закупку передвижного маммографа и флюорографа для Северодвинской больницы №2 и 82 миллиона рублей – на закупку 15 автомобилей скорой помощи для районов Арктической зоны. В настоящий момент деньги уже доводятся до учреждений.
Инструмент арктической "Единой субсидии" введен по итогам принятых на Восточном экономическом форуме решений президента РФ. Впервые примененный и хорошо себя зарекомендовавший на Дальнем Востоке впоследствии механизм финансирования был распространен на арктические территории. Средства в рамках "Единой субсидии" направляются на модернизацию социальной инфраструктуры. Контроль за использованием средств возложен на Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в Архангельской области продолжается поставка и монтаж нового оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 15:43Архангельская область
Архангельская область и Рослесхоз договорились о сотрудничестве
"В Вельской ЦРБ завершена установка маммографа. Также на этой неделе планируется старт работ по установке маммографа в Коношской ЦРБ и флюорографа и рентген-аппарата в Няндомской ЦРБ", - приводятся в сообщении правительства региона слова главы минздрава области Александра Герштанского.
По программе паллиативной помощи за счет средств областного бюджета в 11,7 миллиона рублей приобретено шесть автомобилей для Няндомской, Карпогорской, Котласской, Коряжемской, Приморской и Вельской центральных районных больниц.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 12:31Архангельская область
В Архангельской области сохраняются высокие темпы реализации госпрограмм
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьРоссияАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала