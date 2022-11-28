https://ria.ru/20221128/subsidii-1834880638.html

Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии"

Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии" - РИА Новости, 28.11.2022

Архангельская область получила первые средства "арктической субсидии"

Первые средства в рамках арктической "единой субсидии" в 662 миллиона рублей поступили в Архангельскую область и будут направлены на модернизацию социальной... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:51

2022-11-28T20:51

2022-11-28T20:51

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

россия

арктика

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя – РИА Новости. Первые средства в рамках арктической "единой субсидии" в 662 миллиона рублей поступили в Архангельскую область и будут направлены на модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."На модернизацию социальной инфраструктуры получили единую арктическую субсидию в размере 662 миллиона рублей", - написал губернатор. Эти средства предоставлены региону Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.По информации главы региона, 419 миллионов рублей будет направлено на оснащение оборудованием нового лечебно-диагностического корпуса областной детской клинической больницы, 49 миллионов рублей – на доукомплектование эндоскопического центра Архангельской городской поликлиники №2.Кроме того, 72 миллиона рублей планируется направить на закупку передвижного маммографа и флюорографа для Северодвинской больницы №2 и 82 миллиона рублей – на закупку 15 автомобилей скорой помощи для районов Арктической зоны. В настоящий момент деньги уже доводятся до учреждений.Инструмент арктической "Единой субсидии" введен по итогам принятых на Восточном экономическом форуме решений президента РФ. Впервые примененный и хорошо себя зарекомендовавший на Дальнем Востоке впоследствии механизм финансирования был распространен на арктические территории. Средства в рамках "Единой субсидии" направляются на модернизацию социальной инфраструктуры. Контроль за использованием средств возложен на Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в Архангельской области продолжается поставка и монтаж нового оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения."В Вельской ЦРБ завершена установка маммографа. Также на этой неделе планируется старт работ по установке маммографа в Коношской ЦРБ и флюорографа и рентген-аппарата в Няндомской ЦРБ", - приводятся в сообщении правительства региона слова главы минздрава области Александра Герштанского.По программе паллиативной помощи за счет средств областного бюджета в 11,7 миллиона рублей приобретено шесть автомобилей для Няндомской, Карпогорской, Котласской, Коряжемской, Приморской и Вельской центральных районных больниц.

https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html

https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html

https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html

архангельская область

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александр цыбульский, архангельская область, россия, арктика