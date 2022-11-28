https://ria.ru/20221128/studenty-1834799777.html

В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами

В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами - РИА Новости, 28.11.2022

В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами

Демобилизованных студентов ДНР наградили почетными грамотами на торжественном мероприятии в городе Комсомольское в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:07

2022-11-28T16:07

2022-11-28T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

частичная мобилизация в россии

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КОМСОМОЛЬСКОЕ (ДНР), 28 ноя - РИА Новости. Демобилизованных студентов ДНР наградили почетными грамотами на торжественном мероприятии в городе Комсомольское в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Уже демобилизованные военнослужащие были награждены почетными грамотами за успехи при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В беседе с журналистами бойцы рассказали, что намерены продолжить обучение и в дальнейшем трудоустроиться по специальностям."Я учился в Макеевке, в Донбасской аграрной академии, на специальность "агроном". Сначала отдохну, а дальше все-таки доучиться и заниматься полями", - рассказал журналистам о своих дальнейших планах военнослужащий.Мобилизованные ранее студенты находились на совершенно разных участках фронта и направлениях. "Мы находились на запорожском направлении, практически под самим Запорожьем были. Стояли на херсонском направлении, везде мы были", - пояснил боец.

https://ria.ru/20221121/nagrady-1833219176.html

макеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, частичная мобилизация в россии