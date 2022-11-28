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В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/studenty-1834799777.html
В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами
В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами - РИА Новости, 28.11.2022
В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами
Демобилизованных студентов ДНР наградили почетными грамотами на торжественном мероприятии в городе Комсомольское в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:07
2022-11-28T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
частичная мобилизация в россии
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КОМСОМОЛЬСКОЕ (ДНР), 28 ноя - РИА Новости. Демобилизованных студентов ДНР наградили почетными грамотами на торжественном мероприятии в городе Комсомольское в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Уже демобилизованные военнослужащие были награждены почетными грамотами за успехи при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В беседе с журналистами бойцы рассказали, что намерены продолжить обучение и в дальнейшем трудоустроиться по специальностям."Я учился в Макеевке, в Донбасской аграрной академии, на специальность "агроном". Сначала отдохну, а дальше все-таки доучиться и заниматься полями", - рассказал журналистам о своих дальнейших планах военнослужащий.Мобилизованные ранее студенты находились на совершенно разных участках фронта и направлениях. "Мы находились на запорожском направлении, практически под самим Запорожьем были. Стояли на херсонском направлении, везде мы были", - пояснил боец.
https://ria.ru/20221121/nagrady-1833219176.html
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в мире, макеевка, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Частичная мобилизация в России
16:07 28.11.2022
 
В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили грамотами

В Комсомольском демобилизованных студентов ДНР наградили почетными грамотами

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО с аэродрома "Чкаловск" в Калининграде
Мобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО с аэродрома Чкаловск в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО с аэродрома "Чкаловск" в Калининграде. Архивное фото
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КОМСОМОЛЬСКОЕ (ДНР), 28 ноя - РИА Новости. Демобилизованных студентов ДНР наградили почетными грамотами на торжественном мероприятии в городе Комсомольское в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
"Еще вчера вы были юношами, а сегодня вы уже, можно сказать, мужчины, защитники Отечества", - поздравил демобилизованных студентов офицер первой Славянской бригады.
Уже демобилизованные военнослужащие были награждены почетными грамотами за успехи при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В беседе с журналистами бойцы рассказали, что намерены продолжить обучение и в дальнейшем трудоустроиться по специальностям.
"Я учился в Макеевке, в Донбасской аграрной академии, на специальность "агроном". Сначала отдохну, а дальше все-таки доучиться и заниматься полями", - рассказал журналистам о своих дальнейших планах военнослужащий.
Мобилизованные ранее студенты находились на совершенно разных участках фронта и направлениях. "Мы находились на запорожском направлении, практически под самим Запорожьем были. Стояли на херсонском направлении, везде мы были", - пояснил боец.
Церемония награждения демобилизованных студентов в ДНР. Кадр видео
21 ноября, 22:09Специальная военная операция на Украине
Демобилизованные студенты ДНР получили награды
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЧастичная мобилизация в России
 
 
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