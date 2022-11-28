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Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки
Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки - РИА Новости, 28.11.2022
Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:24
2022-11-28T14:24
2022-11-28T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на 124 позициях, уничтожены два склада боеприпасов, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника, …а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сообщении.Отмечается, что пораженные пункты управления находятся в ДНР, Харьковской и Херсонской областях."В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:24 28.11.2022 (обновлено: 14:25 28.11.2022)
Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки
Минобороны: авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления и два склада ВСУ