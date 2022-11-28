https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834761401.html

Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки

Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки - РИА Новости, 28.11.2022

Авиация и артиллерия поразили восемь пунктов управления Украины за сутки

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:24

2022-11-28T14:24

2022-11-28T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на 124 позициях, уничтожены два склада боеприпасов, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника, …а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сообщении.Отмечается, что пораженные пункты управления находятся в ДНР, Харьковской и Херсонской областях."В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф