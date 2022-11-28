https://ria.ru/20221128/sochi-1834784402.html

В Сочи в Лазаревском районе появится единый туристический маршрут

В Сочи в Лазаревском районе появится единый туристический маршрут - РИА Новости, 28.11.2022

В Сочи в Лазаревском районе появится единый туристический маршрут

Единый туристический маршрут, включающий в себя скверы, парки, пляжи и соответствующую инфраструктуру, появится центре Лазаревского района Сочи, сообщил мэр... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:26

2022-11-28T17:26

2022-11-28T18:27

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СОЧИ, 28 ноя — РИА Новости. Единый туристический маршрут, включающий в себя скверы, парки, пляжи и соответствующую инфраструктуру, появится центре Лазаревского района Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Градоначальник заявил о необходимости провести масштабное благоустройство, поскольку летом эти улицы заполнены отдыхающими. На сегодняшний день в районе нет подобного маршрута, а торговые прилавки расположены скорее хаотично, нежели упорядочены."Определили места, где можно разбить новые зеленые уголки на улицах Победы и Калараша. В целом поручил разработать единый туристический маршрут по центру Лазаревского, включающий скверы, парки, достопримечательности, пляжи. Маршруты помогут лучше ориентироваться в городе гостям и четко регулировать вопросы обслуживания территорий", — написал он в Telegram-канале.При этом Копайгородский отметил, что в некоторых местах не должно быть торговли и "кричащей" рекламы. "Адресные указатели и нумерация на домах — в едином стиле", — подчеркнул мэр.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, общая протяженность нового туристического маршрута еще обсуждается.

https://ria.ru/20221125/sochi-1834278741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи