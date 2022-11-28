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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года - РИА Новости, 28.11.2022
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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года - РИА Новости, 28.11.2022
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года
Американский словарь Merriam-Webster выбрал "газлайтинг" (gaslighting) словом 2022 года. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:34
2022-11-28T13:20
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster выбрал "газлайтинг" (gaslighting) словом 2022 года. Словарь определяет его как "психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потери уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица".Как отмечается на сайте, в 2022 году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1740%, причем высокий интерес сохранялся в течение всего года."В наш век дезинформации — "фейковых новостей", теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени", — говорится в сообщении на сайте словаря.Как отмечается, термин происходит из названия пьесы 1938 года и фильма на ее основе: в ней мужчина пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума. Из-за его загадочных действий на чердаке газовое освещение (gas lights) в доме тускнеет, но мужчина уверяет жену, что свет не тускнеет и что она не может доверять своим ощущениям.В публикации отмечается, что слово "газлайтинг" было впервые употреблено в середине XX века — тогда оно означало своего рода обман, как в фильме.В последние годы термин стал означать нечто более простое и широкое: теперь это "действие или практика грубого введения в заблуждение кого-либо, особенно ради личной выгоды".В этом значении слово сочетается с другими терминами, относящимися к современным формам обмана и манипулирования, такими как "фейковые новости", "дипфейк" и "искусственный интеллект".Помимо этого термина, словарь выделил еще семь слов, которые стали значимыми для 2022 года. Среди них, например, "олигарх" — в связи с санкциями западных стран в отношении российских бизнесменов, "омикрон" — название штамма коронавируса, который стал одним из наиболее распространенных в 2022 году, "кодифицировать" — в связи с решением Верховного суда США, проголосовавшего за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне.В прошлый раз Merriam-Webster выбрал "вакцину" словом года. Отмечалось, что в 2021 году это понятие году стало чем-то намного большим, чем просто лекарством.
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в мире, сша
В мире, США
11:34 28.11.2022 (обновлено: 13:20 28.11.2022)
 
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

"Газлайтинг" стало словом года по версии американского словаря Merriam-Webster

© Fotolia / Davizro PhotographyСловари
Словари - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Словари. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster выбрал "газлайтинг" (gaslighting) словом 2022 года.
Словарь определяет его как "психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потери уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица".
Как отмечается на сайте, в 2022 году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1740%, причем высокий интерес сохранялся в течение всего года.
"В наш век дезинформации — "фейковых новостей", теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени", — говорится в сообщении на сайте словаря.
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Как отмечается, термин происходит из названия пьесы 1938 года и фильма на ее основе: в ней мужчина пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума. Из-за его загадочных действий на чердаке газовое освещение (gas lights) в доме тускнеет, но мужчина уверяет жену, что свет не тускнеет и что она не может доверять своим ощущениям.
В публикации отмечается, что слово "газлайтинг" было впервые употреблено в середине XX века — тогда оно означало своего рода обман, как в фильме.
В последние годы термин стал означать нечто более простое и широкое: теперь это "действие или практика грубого введения в заблуждение кого-либо, особенно ради личной выгоды".
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В этом значении слово сочетается с другими терминами, относящимися к современным формам обмана и манипулирования, такими как "фейковые новости", "дипфейк" и "искусственный интеллект".
Помимо этого термина, словарь выделил еще семь слов, которые стали значимыми для 2022 года. Среди них, например, "олигарх" — в связи с санкциями западных стран в отношении российских бизнесменов, "омикрон" — название штамма коронавируса, который стал одним из наиболее распространенных в 2022 году, "кодифицировать" — в связи с решением Верховного суда США, проголосовавшего за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне.
В прошлый раз Merriam-Webster выбрал "вакцину" словом года. Отмечалось, что в 2021 году это понятие году стало чем-то намного большим, чем просто лекарством.
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