https://ria.ru/20221128/serbiya-1834881821.html

В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество

В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество - РИА Новости, 28.11.2022

В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество

Газ и электричество для домовладений подорожают в Сербии с начала 2023 года, сообщило в понедельник государственное агентство по энергетике. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:00

2022-11-28T21:00

2022-11-28T21:00

экономика

жкх

душан баятович

сербия

белград (город)

россия

газпром

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БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Газ и электричество для домовладений подорожают в Сербии с начала 2023 года, сообщило в понедельник государственное агентство по энергетике.Предыдущее подорожание природного газа в Сербии произошло 1 августа, после него цена без налогов и сборов составляла для домовладений 35,11 динара за кубический метр, или около 310 долларов за тысячу кубометров."Цена на электроэнергию… составит без налогов и сборов 8,8 динара за кВт.ч (около 0,07 доллара), она больше предыдущей цены на 8%", - указало ведомство.Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил РИА Новости по итогам переговоров с "Газпромом" в середине ноября, что Белград с 1 декабря будет получать дополнительные 2 миллиона кубометров газа в сутки из России к обговоренным ранее объемам.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 63% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

https://ria.ru/20221117/gaz-1832183757.html

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Евгения Нефедова

экономика, жкх, душан баятович, сербия, белград (город), россия, газпром