https://ria.ru/20221128/serbiya-1834881821.html
В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество
В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество - РИА Новости, 28.11.2022
В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество
Газ и электричество для домовладений подорожают в Сербии с начала 2023 года, сообщило в понедельник государственное агентство по энергетике. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:00
2022-11-28T21:00
2022-11-28T21:00
экономика
жкх
душан баятович
сербия
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газпром
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БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Газ и электричество для домовладений подорожают в Сербии с начала 2023 года, сообщило в понедельник государственное агентство по энергетике.Предыдущее подорожание природного газа в Сербии произошло 1 августа, после него цена без налогов и сборов составляла для домовладений 35,11 динара за кубический метр, или около 310 долларов за тысячу кубометров."Цена на электроэнергию… составит без налогов и сборов 8,8 динара за кВт.ч (около 0,07 доллара), она больше предыдущей цены на 8%", - указало ведомство.Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил РИА Новости по итогам переговоров с "Газпромом" в середине ноября, что Белград с 1 декабря будет получать дополнительные 2 миллиона кубометров газа в сутки из России к обговоренным ранее объемам.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 63% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
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РИА Новости
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экономика, жкх, душан баятович, сербия, белград (город), россия, газпром
Экономика, ЖКХ, Душан Баятович, Сербия, Белград (город), Россия, Газпром
В Сербии с начала 2023 года подорожают газ и электричество
Госагентство по энергетике Сербии: с 2023 года в стране подорожают газ и электричество
БЕЛГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Газ и электричество для домовладений подорожают в Сербии с начала 2023 года, сообщило в понедельник государственное агентство по энергетике.
"Средняя цена природного газа для покупателей, которые имеют право на снабжение по регулированным ценам в группе "малое потребление", включая домовладения… составит 4,08 динара за кВт.ч без налогов и сборов (около 370 долларов за 1 тысячу кубометров)", - говорится в сообщении госрегулятора.
Предыдущее подорожание природного газа в Сербии произошло 1 августа, после него цена без налогов и сборов составляла для домовладений 35,11 динара за кубический метр, или около 310 долларов за тысячу кубометров.
"Цена на электроэнергию… составит без налогов и сборов 8,8 динара за кВт.ч (около 0,07 доллара), она больше предыдущей цены на 8%", - указало ведомство.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович
сообщил РИА Новости по итогам переговоров с "Газпромом
" в середине ноября, что Белград
с 1 декабря будет получать дополнительные 2 миллиона кубометров газа в сутки из России
к обговоренным ранее объемам.
В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 63% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии
зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.