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Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье

Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022

Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье

В Подмосковье стартовал четвертый этап обучающей программы для общественных жилищных инспекторов. В мероприятии примут участие 119 человек из 36 округов. Такой... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:13

2022-11-28T17:13

2022-11-28T17:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовал четвертый этап обучающей программы для общественных жилищных инспекторов. В мероприятии примут участие 119 человек из 36 округов. Такой информацией поделились представители Госжилинспекции, сообщил телеканал "360".Специалисты пройдут подготовку сразу по нескольким направлениям. Они изучат жилищное законодательство, тенденции отрасли и цифровые инструменты. За первую неделю курсы посетили 25 человек. Данный поток станет одним из самых массовых.После завершения инспекторы пройдут тестирование, которое подтвердит наличие новых знаний. Каждый год в обучающую программу включают новые элементы. На данный момент в Подмосковье количество жилищных инспекторов достигло 300 человек.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье), госжилинспекция