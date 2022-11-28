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Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022
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Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье
Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022
Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье
В Подмосковье стартовал четвертый этап обучающей программы для общественных жилищных инспекторов. В мероприятии примут участие 119 человек из 36 округов. Такой... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:13
2022-11-28T17:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовал четвертый этап обучающей программы для общественных жилищных инспекторов. В мероприятии примут участие 119 человек из 36 округов. Такой информацией поделились представители Госжилинспекции, сообщил телеканал "360".Специалисты пройдут подготовку сразу по нескольким направлениям. Они изучат жилищное законодательство, тенденции отрасли и цифровые инструменты. За первую неделю курсы посетили 25 человек. Данный поток станет одним из самых массовых.После завершения инспекторы пройдут тестирование, которое подтвердит наличие новых знаний. Каждый год в обучающую программу включают новые элементы. На данный момент в Подмосковье количество жилищных инспекторов достигло 300 человек.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция
17:13 28.11.2022
 

Семинары для жилищных инспекторов организуют в Подмосковье

© Портал Правительства Московской областиУчастники обучающей программы для общественных жилищных инспекторов
Участники обучающей программы для общественных жилищных инспекторов
© Портал Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовал четвертый этап обучающей программы для общественных жилищных инспекторов. В мероприятии примут участие 119 человек из 36 округов. Такой информацией поделились представители Госжилинспекции, сообщил телеканал "360".
Специалисты пройдут подготовку сразу по нескольким направлениям. Они изучат жилищное законодательство, тенденции отрасли и цифровые инструменты. За первую неделю курсы посетили 25 человек. Данный поток станет одним из самых массовых.
После завершения инспекторы пройдут тестирование, которое подтвердит наличие новых знаний. Каждый год в обучающую программу включают новые элементы. На данный момент в Подмосковье количество жилищных инспекторов достигло 300 человек.
"Мы отдаем должное самоотверженности людей, которые вступают на путь помощи жителям Подмосковья, жертвуя своим личным временем. Это серьезная и важная работа по созданию реального гражданского общества и повышению качества жизни в каждом многоквартирном доме области", – рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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