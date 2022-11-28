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Более 40 тысяч га земли выделили под сельское хозяйство в Подмосковье
Более 40 тысяч га земли выделили под сельское хозяйство в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022
Более 40 тысяч га земли выделили под сельское хозяйство в Подмосковье
В 2022 году Московская область выделила около 44 тысяч гектаров ранее не использованныхземельна нужды сельского хозяйства. Такой подход помогает региону... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:47
2022-11-28T19:47
2022-11-28T19:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В 2022 году Московская область выделила около 44 тысяч гектаров ранее не использованныхземельна нужды сельского хозяйства. Такой подход помогает региону развивать производство и не зависеть от внешних поставок. Об этом сообщил телеканал "360".Зампред правительства Георгий Филимонов отметил, что в этом году на сельское хозяйство планировали направить порядка 40 тысяч гектаров, однако план удалось перевыполнить.С 2014 года в оборот ввели более 500 тысяч гектаров земли. Благодаря действию программы в этом году в Подмосковье значительно увеличился урожай.Также в рамках программы ввели закон, согласно которому сельскохозяйственные земли, которые не используют по назначению, можно изъять по ускоренной программе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
В 2022 году Московская область выделила около 44 тысяч гектаров ранее не использованныхземельна нужды сельского хозяйства. Такой подход помогает региону развивать производство и не зависеть от внешних поставок. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Зампред правительства Георгий Филимонов отметил, что в этом году на сельское хозяйство планировали направить порядка 40 тысяч гектаров, однако план удалось перевыполнить.
"На сегодняшний день план превышен почти на четыре тысячи гектаров –общее количество введенных в сельхозоборот территорий составляет 43 858 гектаров", –рассказал Филимонов.
С 2014 года в оборот ввели более 500 тысяч гектаров земли. Благодаря действию программы в этом году в Подмосковье значительно увеличился урожай.
Также в рамках программы ввели закон, согласно которому сельскохозяйственные земли, которые не используют по назначению, можно изъять по ускоренной программе.