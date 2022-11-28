https://ria.ru/20221128/selkhoz-1834868837.html

Более 40 тысяч га земли выделили под сельское хозяйство в Подмосковье

Более 40 тысяч га земли выделили под сельское хозяйство в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022

Более 40 тысяч га земли выделили под сельское хозяйство в Подмосковье

В 2022 году Московская область выделила около 44 тысяч гектаров ранее не использованныхземельна нужды сельского хозяйства. Такой подход помогает региону... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:47

2022-11-28T19:47

2022-11-28T19:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В 2022 году Московская область выделила около 44 тысяч гектаров ранее не использованныхземельна нужды сельского хозяйства. Такой подход помогает региону развивать производство и не зависеть от внешних поставок. Об этом сообщил телеканал "360".Зампред правительства Георгий Филимонов отметил, что в этом году на сельское хозяйство планировали направить порядка 40 тысяч гектаров, однако план удалось перевыполнить.С 2014 года в оборот ввели более 500 тысяч гектаров земли. Благодаря действию программы в этом году в Подмосковье значительно увеличился урожай.Также в рамках программы ввели закон, согласно которому сельскохозяйственные земли, которые не используют по назначению, можно изъять по ускоренной программе.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)