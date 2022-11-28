https://ria.ru/20221128/saygak-1834771488.html
Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области
Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области - РИА Новости, 28.11.2022
Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области
Самца краснокнижного сайгака, родившегося в мае, выпустили на волю в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:52
2022-11-28T14:52
2022-11-28T14:52
общество
здоровье - общество
игорь бабушкин
астраханская область
россия
всемирный фонд дикой природы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730204777_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_a1ff95844bc45b2278f8b973b1c63bea.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Самца краснокнижного сайгака, родившегося в мае, выпустили на волю в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Мероприятие прошло в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Астраханской области".За последние семь лет было выпущено 14 животных.Сейчас на территории заказника "Степной" обитают около 8,5 тысячи сайгаков, среди которых 18% - самцы. "В последние годы популяция увеличивается, и для нас это очень хорошая новость", - отметил Бабушкин.Он добавил, что по сравнению с 2003 годом, когда работа по популяции сайгаков только начиналась, стадо полностью восстановилось.Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году данный вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". По данным WWF России, в 2020 году численность краснокнижного вида в России составляла 6,35 тысяч особей.
https://ria.ru/20221102/malki-1828768237.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730204777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f839e2c89dd6cac936c1c380d15d73c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, игорь бабушкин, астраханская область, россия, всемирный фонд дикой природы
Общество, Здоровье - Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Россия, Всемирный фонд дикой природы
Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области
Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Самца краснокнижного сайгака, родившегося в мае, выпустили на волю в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Мероприятие прошло в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Астраханской области".
За последние семь лет было выпущено 14 животных.
"Выпустили на волю краснокнижного сайгака. Впервые в естественную среду попала совсем маленькая особь - малыш появился на свет в заказнике "Степной" в мае этого года", - написал в Telegram глава Астраханской области.
Сейчас на территории заказника "Степной" обитают около 8,5 тысячи сайгаков, среди которых 18% - самцы. "В последние годы популяция увеличивается, и для нас это очень хорошая новость", - отметил Бабушкин.
Он добавил, что по сравнению с 2003 годом, когда работа по популяции сайгаков только начиналась, стадо полностью восстановилось.
Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году данный вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". По данным WWF России
, в 2020 году численность краснокнижного вида в России составляла 6,35 тысяч особей.