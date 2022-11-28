https://ria.ru/20221128/saygak-1834771488.html

Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области

Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области - РИА Новости, 28.11.2022

Детеныша краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области

Самца краснокнижного сайгака, родившегося в мае, выпустили на волю в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:52

2022-11-28T14:52

2022-11-28T14:52

общество

здоровье - общество

игорь бабушкин

астраханская область

россия

всемирный фонд дикой природы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Самца краснокнижного сайгака, родившегося в мае, выпустили на волю в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Мероприятие прошло в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Астраханской области".За последние семь лет было выпущено 14 животных.Сейчас на территории заказника "Степной" обитают около 8,5 тысячи сайгаков, среди которых 18% - самцы. "В последние годы популяция увеличивается, и для нас это очень хорошая новость", - отметил Бабушкин.Он добавил, что по сравнению с 2003 годом, когда работа по популяции сайгаков только начиналась, стадо полностью восстановилось.Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году данный вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". По данным WWF России, в 2020 году численность краснокнижного вида в России составляла 6,35 тысяч особей.

https://ria.ru/20221102/malki-1828768237.html

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Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, игорь бабушкин, астраханская область, россия, всемирный фонд дикой природы