https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834876926.html

В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России

В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России - РИА Новости, 28.11.2022

В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсуждают в понедельник на внеочередной встрече новые санкции против России, следует из повестки заседания. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:32

2022-11-28T20:32

2022-11-28T20:32

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

владимир путин

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсуждают в понедельник на внеочередной встрече новые санкции против России, следует из повестки заседания.Согласно документу, обсуждается "решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".По итогам обсуждения новые ограничительные меры могут быть согласованы на министерском уровне посредством письменной процедуры.Сообщается, что заседание намечено на понедельник в 18.45 по местному времени (20.45 мск). Плановые встречи постпредов стран ЕС проходят, как правило, по средам и пятницам.Пакет антироссийских экономических санкций ЕС, которые носят название "Ограничительные меры в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", впервые был введен 31 июля 2014 года на фоне событий в Крыму. С тех пор санкции многократно продлевались и расширялись. Эти санкции касаются секторов российской экономики и не включают персональные ограничения.Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834672844.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия