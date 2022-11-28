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В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834876926.html
В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России
В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России - РИА Новости, 28.11.2022
В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсуждают в понедельник на внеочередной встрече новые санкции против России, следует из повестки заседания. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:32
2022-11-28T20:32
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
владимир путин
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсуждают в понедельник на внеочередной встрече новые санкции против России, следует из повестки заседания.Согласно документу, обсуждается "решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".По итогам обсуждения новые ограничительные меры могут быть согласованы на министерском уровне посредством письменной процедуры.Сообщается, что заседание намечено на понедельник в 18.45 по местному времени (20.45 мск). Плановые встречи постпредов стран ЕС проходят, как правило, по средам и пятницам.Пакет антироссийских экономических санкций ЕС, которые носят название "Ограничительные меры в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", впервые был введен 31 июля 2014 года на фоне событий в Крыму. С тех пор санкции многократно продлевались и расширялись. Эти санкции касаются секторов российской экономики и не включают персональные ограничения.Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834672844.html
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урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
20:32 28.11.2022
 
В Евросоюзе обсуждают новые санкции против России

Постпреды стран-членов Евросоюза обсуждают новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсуждают в понедельник на внеочередной встрече новые санкции против России, следует из повестки заседания.
Согласно документу, обсуждается "решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 09:43
Никакие санкции Запада уже не могут остановить Россию, считает эксперт
По итогам обсуждения новые ограничительные меры могут быть согласованы на министерском уровне посредством письменной процедуры.
Сообщается, что заседание намечено на понедельник в 18.45 по местному времени (20.45 мск). Плановые встречи постпредов стран ЕС проходят, как правило, по средам и пятницам.
Пакет антироссийских экономических санкций ЕС, которые носят название "Ограничительные меры в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", впервые был введен 31 июля 2014 года на фоне событий в Крыму. С тех пор санкции многократно продлевались и расширялись. Эти санкции касаются секторов российской экономики и не включают персональные ограничения.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.
Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:31
Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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