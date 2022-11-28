https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834693952.html

В "Росатоме" не видят проблем с финансированием АЭС "Аккую"

В "Росатоме" не видят проблем с финансированием АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.11.2022

В "Росатоме" не видят проблем с финансированием АЭС "Аккую"

Санкции ЕС не создадут проблем с финансированием АЭС "Аккую", заявил первый замглавы российской госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:15

2022-11-28T11:15

2022-11-28T11:15

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кирилл комаров

турция

россия

аэс "аккую"

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Санкции ЕС не создадут проблем с финансированием АЭС "Аккую", заявил первый замглавы российской госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров."Санкции Евросоюза против России не создадут проблем с финансированием проекта АЭС "Аккую", - заявил Комаров на 12-й Международной выставке атомной энергетики "Атомэкспо 2022" в Сочи, его слова приводит агентство Anadolu.По его словам, "Аккую" в настоящее время является крупнейшей в мире площадкой строительства атомной электростанции.Комаров подчеркнул, что АЭС "Аккую" мощностью около 5 гигаватт - единственная в мире площадка, на которой одновременно строятся 4 реактора."Это действительно уникальная ситуация, и мы гордимся ею. Работы на стройплощадке идут очень позитивно",- сказал он.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834672844.html

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в мире, кирилл комаров, турция, россия, аэс "аккую", сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, экономика