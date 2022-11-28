https://ria.ru/20221128/samolet-1834668861.html
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 28.11.2022
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:11
2022-11-28T09:11
2022-11-28T10:24
россия
ростех
ил-76мд
су-35с
су-34
сергей чемезов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834667603_0:18:3363:1910_1920x0_80_0_0_4b6401f0a4d6d00dea26d7f72a6c8402.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу, сообщили в "Ростехе"."Ростех" наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, "следующий транспортник находится в высокой степени готовности", подчеркнул глава госкорпорации.Для наращивания объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и обучение специалистов."В настоящее время уже принято более тысячи человек, из которых 80 процентов — ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих", — добавили в корпорации.Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.
https://ria.ru/20221121/vks-1833113160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834667603_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_1bb9ed3c217a4fd3d936181544ebae52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, ил-76мд, су-35с, су-34, сергей чемезов, безопасность
Россия, Ростех, Ил-76МД, Су-35С, Су-34, Сергей Чемезов, Безопасность
09:11 28.11.2022 (обновлено: 10:24 28.11.2022)
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Ульяновский авиазавод передал Минобороны новый транспортный самолет Ил-76МД-90А
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу, сообщили
в "Ростехе".
"В этом году в войска уже переданы партии истребителей Су-30СМ2 и Су-35С
, фронтовых бомбардировщиков Су-34
, учебно-боевых самолетов Як-130
, а сегодня российская армия получила очередной серийный военный транспортник Ил-76МД-90А. Эта машина — глубокое развитие легендарного советского Ил-76
", — сказал директор "Ростеха" Сергей Чемезов
.
"Ростех" наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, "следующий транспортник находится в высокой степени готовности", подчеркнул глава госкорпорации.
Для наращивания объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и обучение специалистов.
"В настоящее время уже принято более тысячи человек, из которых 80 процентов — ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих", — добавили в корпорации.
Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.