https://ria.ru/20221128/samolet-1834668861.html

ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 28.11.2022

ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:11

2022-11-28T09:11

2022-11-28T10:24

россия

ростех

ил-76мд

су-35с

су-34

сергей чемезов

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу, сообщили в "Ростехе"."Ростех" наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, "следующий транспортник находится в высокой степени готовности", подчеркнул глава госкорпорации.Для наращивания объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и обучение специалистов."В настоящее время уже принято более тысячи человек, из которых 80 процентов — ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих", — добавили в корпорации.Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.

https://ria.ru/20221121/vks-1833113160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростех, ил-76мд, су-35с, су-34, сергей чемезов, безопасность