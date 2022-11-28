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ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 28.11.2022
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ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 28.11.2022
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:11
2022-11-28T10:24
россия
ростех
ил-76мд
су-35с
су-34
сергей чемезов
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу, сообщили в "Ростехе"."Ростех" наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, "следующий транспортник находится в высокой степени готовности", подчеркнул глава госкорпорации.Для наращивания объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и обучение специалистов."В настоящее время уже принято более тысячи человек, из которых 80 процентов — ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих", — добавили в корпорации.Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.
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россия, ростех, ил-76мд, су-35с, су-34, сергей чемезов, безопасность
Россия, Ростех, Ил-76МД, Су-35С, Су-34, Сергей Чемезов, Безопасность
09:11 28.11.2022 (обновлено: 10:24 28.11.2022)
 
ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

Ульяновский авиазавод передал Минобороны новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияТяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ульяновский авиазавод "Авиастар" передал министерству обороны очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу, сообщили в "Ростехе".
"В этом году в войска уже переданы партии истребителей Су-30СМ2 и Су-35С, фронтовых бомбардировщиков Су-34, учебно-боевых самолетов Як-130, а сегодня российская армия получила очередной серийный военный транспортник Ил-76МД-90А. Эта машина — глубокое развитие легендарного советского Ил-76", — сказал директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Ростех" наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, "следующий транспортник находится в высокой степени готовности", подчеркнул глава госкорпорации.
Для наращивания объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и обучение специалистов.
"В настоящее время уже принято более тысячи человек, из которых 80 процентов — ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих", — добавили в корпорации.
Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. На новой машине усилено крыло, выполненное по современным технологиям, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилено шасси с более энергоемкой тормозной системой, установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета самолета и перевозимая полезная нагрузка.
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