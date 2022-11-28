https://ria.ru/20221128/samarskiy_universitet-1834251131.html

Математики нашли новый инструмент моделирования сложных систем

Математики нашли новый инструмент моделирования сложных систем - РИА Новости, 28.11.2022

Математики нашли новый инструмент моделирования сложных систем

Ученые Самарского университета совместно с зарубежными коллегами предложили новый математический подход к анализу и прогнозированию сложных систем. По их... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T05:00

2022-11-28T05:00

2022-11-28T11:20

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского университета совместно с зарубежными коллегами предложили новый математический подход к анализу и прогнозированию сложных систем. По их словам, это позволит повысить качество и упростить моделирование огромного числа процессов в науке, телекоммуникациях и промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Mathematics.Как объяснили специалисты, фундаментальные законы, подобные физическим, можно обнаружить далеко не во всех сферах науки и техники. Но математическая статистика дает возможность выявлять зависимости, позволяющие с большой точностью моделировать реальные системы и процессы.Сложнее всего, отмечают исследователи, это сделать в случае так называемых процессов с долговременной памятью, в которых давние события оказывают сильное влияние на актуальные. К таким относятся, например, трафик компьютерной сети или процесс заряда-разряда суперконденсатора.Для описания подобных явлений команда специалистов Самарского университета имени Королева создала новый математический аппарат. С его помощью можно будет серьезно уточнить модели, применяемые для расчета физико-химических, электромагнитных и механических процессов во множестве областей современной техники и науки.Полученные результаты ученые намерены использовать прежде всего для повышения эффективности систем компьютерной безопасности, а также для улучшения управляемости асинхронных электродвигателей. Кроме того, новая модель будет востребована при расчете процессов в ядерных реакторах, при проектировании новых полимеров и решении широкого спектра других задач химической промышленности, а также в мехатронике и робототехнике.В дальнейшем специалисты Самарского университета намерены разработать набор новых алгоритмов оптимизации процессов, основанных на предложенной математической модели, и внедрить их в методики решения различных инженерных задач.В исследовании приняли участие специалисты из Университета Габеса и Университета Сфакса (Тунис). Разработка поддержана грантом Московского технического университета связи и информатики по информационной безопасности. Самарский университет — участник программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220912/tusur-1815668382.html

https://ria.ru/20221019/skfu-1824885877.html

https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html

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