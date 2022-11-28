https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834796160.html

Врачи не разрешили Саакашвили приехать в зал суда, сообщила его соратница

Врачи не разрешили Саакашвили приехать в зал суда, сообщила его соратница - РИА Новости, 28.11.2022

Врачи не разрешили Саакашвили приехать в зал суда, сообщила его соратница

Врачи тбилисской клиники не разрешили бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили присутствовать в понедельник на судебном заседании по делу о пересечении... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:58

2022-11-28T15:58

2022-11-28T15:58

в мире

михаил саакашвили

грузия

тбилиси

хатия деканоидзе

единое национальное движение

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Врачи тбилисской клиники не разрешили бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили присутствовать в понедельник на судебном заседании по делу о пересечении госграницы, сообщила член партии Саакашвили "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.Экс-президент Грузии впервые за долгое время решил посетить судебный процесс. Адвокаты сообщали, что политика доставят в зал суда на инвалидной коляске, так как ему трудно передвигаться.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Члены его семьи заявляли, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе утверждал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, и не исключал, что у экс-главы государства могут подтвердиться более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20220817/saakashvili-1810166602.html

https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html

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тбилиси

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, михаил саакашвили, грузия, тбилиси, хатия деканоидзе, единое национальное движение, задержание саакашвили в грузии