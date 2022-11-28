Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/reorganizatsiya-1834362952.html
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест - РИА Новости, 28.11.2022
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:12
2022-11-28T07:12
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06ce0dbf3c39f1be6571cceb1b17d1b6.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в рамках проекта на территории бывшей промзоны будут построены офисные здания, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий. Всего будет введено в строй свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости.Сейчас, согласно данным правительства Москвы, территория бывшей промзоны используется неэффективно: там находятся автосервисы, автомойки и склады. Собственники этих объектов смогут участвовать в реорганизации территории или же претендовать на компенсацию на рыночных условиях.Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Ожидаемый объем инвестиций по программе – 7 триллионов рублей, бюджетный эффект – 3 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_590c4e888f2ee697aa347d18dd3748f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
07:12 28.11.2022
 

Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В бывшей промзоне будет реорганизован участок площадью почти два гектара. Инвестиции в комплексное развитие территории составят более 6,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 миллионов рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тысячи человек", - сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
В сообщении уточняется, что в рамках проекта на территории бывшей промзоны будут построены офисные здания, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий. Всего будет введено в строй свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости.
Сейчас, согласно данным правительства Москвы, территория бывшей промзоны используется неэффективно: там находятся автосервисы, автомойки и склады. Собственники этих объектов смогут участвовать в реорганизации территории или же претендовать на компенсацию на рыночных условиях.
Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Ожидаемый объем инвестиций по программе – 7 триллионов рублей, бюджетный эффект – 3 триллиона рублей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
21 октября, 07:15
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)ЭкономикаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала