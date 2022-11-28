https://ria.ru/20221128/reorganizatsiya-1834362952.html

Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест

Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест - РИА Новости, 28.11.2022

Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T07:12

2022-11-28T07:12

2022-11-28T07:12

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

москва

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в рамках проекта на территории бывшей промзоны будут построены офисные здания, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий. Всего будет введено в строй свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости.Сейчас, согласно данным правительства Москвы, территория бывшей промзоны используется неэффективно: там находятся автосервисы, автомойки и склады. Собственники этих объектов смогут участвовать в реорганизации территории или же претендовать на компенсацию на рыночных условиях.Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Ожидаемый объем инвестиций по программе – 7 триллионов рублей, бюджетный эффект – 3 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва