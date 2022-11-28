https://ria.ru/20221128/reorganizatsiya-1834362952.html
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест - РИА Новости, 28.11.2022
Ефимов: реорганизация промзоны "Серп и Молот" даст 1500 рабочих мест
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:12
2022-11-28T07:12
2022-11-28T07:12
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в рамках проекта на территории бывшей промзоны будут построены офисные здания, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий. Всего будет введено в строй свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости.Сейчас, согласно данным правительства Москвы, территория бывшей промзоны используется неэффективно: там находятся автосервисы, автомойки и склады. Собственники этих объектов смогут участвовать в реорганизации территории или же претендовать на компенсацию на рыночных условиях.Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Ожидаемый объем инвестиций по программе – 7 триллионов рублей, бюджетный эффект – 3 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В бывшей промзоне будет реорганизован участок площадью почти два гектара. Инвестиции в комплексное развитие территории составят более 6,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 миллионов рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тысячи человек", - сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
В сообщении уточняется, что в рамках проекта на территории бывшей промзоны будут построены офисные здания, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий. Всего будет введено в строй свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости.
Сейчас, согласно данным правительства Москвы
, территория бывшей промзоны используется неэффективно: там находятся автосервисы, автомойки и склады. Собственники этих объектов смогут участвовать в реорганизации территории или же претендовать на компенсацию на рыночных условиях.
Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Ожидаемый объем инвестиций по программе – 7 триллионов рублей, бюджетный эффект – 3 триллиона рублей.