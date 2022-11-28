https://ria.ru/20221128/rassledovanie-1834869124.html
Молдавская оппозиция призвала расследовать коррупционные действия властей
Молдавская оппозиция призвала расследовать коррупционные действия властей - РИА Новости, 28.11.2022
Молдавская оппозиция призвала расследовать коррупционные действия властей
Митинг оппозиции перед зданием Генеральной прокуратуры Молдавии завершился в понедельник исполнением гимна страны, манифестанты разошлись, но призвали... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:48
2022-11-28T19:48
2022-11-28T19:48
в мире
илан шор
наталья гаврилица
майя санду
кишинев
молдавия
россия
генеральная прокуратура рф
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КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Митинг оппозиции перед зданием Генеральной прокуратуры Молдавии завершился в понедельник исполнением гимна страны, манифестанты разошлись, но призвали прокуроров довести до конца расследование по вскрытой переписке представителей власти, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник сторонники и представители оппозиционной партии "Шор", а также группа депутатов-коммунистов провели в Кишиневе очередную акцию протеста против действующей власти. Они требовали отставки и.о. генерального прокурора Иона Мунтяну, президента республики Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.К протестующим обратился по видеосвязи находящийся за пределами страны лидер партии "Шор" Илан Шор."Мы увидели, что вся власть захвачена коррупционерами, которые должны сидеть в тюрьме. Вместо этого они управляют нашей страной", – заявил Шор.Представители оппозиции подвергли критике заявления властей о том, что нынешние протесты нацелены на дестабилизацию ситуации в стране."За последнее время мы слышим, как много у нас врагов, внешних и внутренних. За каждым углом стоит диверсант, под каждым кустом сидит шпион и каждый хочет зла нашей маленькой мирной стране. А не слишком ли много врагов для такой маленькой и мирной страны? И давайте один раз скажем правду – враг у Молдавии сегодня один – ее предательская и преступная власть! - заявил на митинге депутат от Партии коммунистов Константин Старыш.Парламентарий напомнил об обнародованной переписке чиновников правительства, членов правящей партии "Действие и солидарность" и советников главы республики."Из переписок мы много узнали о том, как управляется эта страна. Она управляется тайно, она управляется по "Телеграму", она не управляется людьми, она управляется какими-то темными чиновничками. Из их переговоров видно, что они узурпаторы и коррупционеры. Срабатывают законы волчьей стаи, законы мафиозной круговой поруки, мафия своих не сдает!" - подчеркнул Старыш.Организаторы акции протеста в Кишиневе подали жалобу в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовные дела в отношении чиновников и членов правительства Молдавии, чья переписка была ранее обнародована.По словам одного из лидеров протестного движения Дину Цуркану, оппозиция рассчитывает, что Генпрокуратура откроет дело, "чтобы внести ясность в том, что касается правдивости этих переписок".Цуркану отметил, что в сегодняшнем мероприятии приняло участие более 40 тысяч человек из всех районов республики.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирали каждое воскресенье. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221127/dodon-1834607994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илан шор, наталья гаврилица, майя санду, кишинев, молдавия, россия, генеральная прокуратура рф
В мире, Илан Шор, Наталья Гаврилица, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Молдавская оппозиция призвала расследовать коррупционные действия властей
Молдавская оппозиция призвала Генпрокуратуру расследовать коррупционные действия властей
КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Митинг оппозиции перед зданием Генеральной прокуратуры Молдавии завершился в понедельник исполнением гимна страны, манифестанты разошлись, но призвали прокуроров довести до конца расследование по вскрытой переписке представителей власти, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник сторонники и представители оппозиционной партии "Шор", а также группа депутатов-коммунистов провели в Кишиневе
очередную акцию протеста против действующей власти. Они требовали отставки и.о. генерального прокурора Иона Мунтяну, президента республики Майи Санду
и премьер-министра Натальи Гаврилицы
.
К протестующим обратился по видеосвязи находящийся за пределами страны лидер партии "Шор" Илан Шор
.
"Мы увидели, что вся власть захвачена коррупционерами, которые должны сидеть в тюрьме. Вместо этого они управляют нашей страной", – заявил Шор.
Представители оппозиции подвергли критике заявления властей о том, что нынешние протесты нацелены на дестабилизацию ситуации в стране.
"За последнее время мы слышим, как много у нас врагов, внешних и внутренних. За каждым углом стоит диверсант, под каждым кустом сидит шпион и каждый хочет зла нашей маленькой мирной стране. А не слишком ли много врагов для такой маленькой и мирной страны? И давайте один раз скажем правду – враг у Молдавии
сегодня один – ее предательская и преступная власть! - заявил на митинге депутат от Партии коммунистов Константин Старыш.
Парламентарий напомнил об обнародованной переписке чиновников правительства, членов правящей партии "Действие и солидарность" и советников главы республики.
"Из переписок мы много узнали о том, как управляется эта страна. Она управляется тайно, она управляется по "Телеграму
", она не управляется людьми, она управляется какими-то темными чиновничками. Из их переговоров видно, что они узурпаторы и коррупционеры. Срабатывают законы волчьей стаи, законы мафиозной круговой поруки, мафия своих не сдает!" - подчеркнул Старыш.
Организаторы акции протеста в Кишиневе подали жалобу в Генпрокуратуру
с требованием открыть уголовные дела в отношении чиновников и членов правительства Молдавии, чья переписка была ранее обнародована.
По словам одного из лидеров протестного движения Дину Цуркану, оппозиция рассчитывает, что Генпрокуратура откроет дело, "чтобы внести ясность в том, что касается правдивости этих переписок".
Цуркану отметил, что в сегодняшнем мероприятии приняло участие более 40 тысяч человек из всех районов республики.
В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирали каждое воскресенье. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.