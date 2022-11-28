Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 32,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил, влюбленный в ведьму-ламию Тиче. Вторую строчку рейтинга занял казахский фильм "Келинжан" со сборами 30 миллионов рублей. События в комедии происходят в небольшом ауле. В центре — взаимоотношения невесток в семье Кулимхан апа. На третьем месте — российский док "Петр I: Последний царь и первый император" со сборами 25,9 миллионов рублей. Четвертым стал мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 21,8 миллионов рублей. Бельчонка Чинка обвиняют в краже древнего артефакта. Вместе с друзьями ему предстоит распутать дело и найти настоящего воришку. Замыкает рейтинг мультфильм "Царство против разбойников". Его касса пополнилась за уикенд на 21,6 миллиона рублей. Двое актеров притворились богатырями и поступили на службу к князю. Они проиграли сражение, и теперь им нужно исправить ситуацию.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 32,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил, влюбленный в ведьму-ламию Тиче.
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Четвертым стал мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 21,8 миллионов рублей. Бельчонка Чинка обвиняют в краже древнего артефакта. Вместе с друзьями ему предстоит распутать дело и найти настоящего воришку.
Замыкает рейтинг мультфильм "Царство против разбойников". Его касса пополнилась за уикенд на 21,6 миллиона рублей. Двое актеров притворились богатырями и поступили на службу к князю. Они проиграли сражение, и теперь им нужно исправить ситуацию.
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