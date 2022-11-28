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Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 28.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221128/prokat-1834684987.html
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 28.11.2022
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 32,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:45
2022-11-28T11:45
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 32,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил, влюбленный в ведьму-ламию Тиче. Вторую строчку рейтинга занял казахский фильм "Келинжан" со сборами 30 миллионов рублей. События в комедии происходят в небольшом ауле. В центре — взаимоотношения невесток в семье Кулимхан апа. На третьем месте — российский док "Петр I: Последний царь и первый император" со сборами 25,9 миллионов рублей. Четвертым стал мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 21,8 миллионов рублей. Бельчонка Чинка обвиняют в краже древнего артефакта. Вместе с друзьями ему предстоит распутать дело и найти настоящего воришку. Замыкает рейтинг мультфильм "Царство против разбойников". Его касса пополнилась за уикенд на 21,6 миллиона рублей. Двое актеров притворились богатырями и поступили на службу к князю. Они проиграли сражение, и теперь им нужно исправить ситуацию.
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новости культуры, петр i, россия, что посмотреть , кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Петр I, Россия, что посмотреть , Кино и сериалы
11:45 28.11.2022
 
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные, собрав 32,2 миллиона

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 32,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил, влюбленный в ведьму-ламию Тиче.
© Art Dealers (2022)Кадр из фильма "Келiнжан"
Кадр из фильма Келiнжан
© Art Dealers (2022)
Кадр из фильма "Келiнжан"
Вторую строчку рейтинга занял казахский фильм "Келинжан" со сборами 30 миллионов рублей. События в комедии происходят в небольшом ауле. В центре — взаимоотношения невесток в семье Кулимхан апа.
На третьем месте — российский док "Петр I: Последний царь и первый император" со сборами 25,9 миллионов рублей.
© Централ Партнершип, 2022Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Кадр из фильма Петр I: Последний царь и первый император
© Централ Партнершип, 2022
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Четвертым стал мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 21,8 миллионов рублей. Бельчонка Чинка обвиняют в краже древнего артефакта. Вместе с друзьями ему предстоит распутать дело и найти настоящего воришку.
© Союзмультфильм (2022)Кадр из мультфильма "Чинк: Хвостатый детектив"
Кадр из мультфильма Чинк: Хвостатый детектив
1 из 2
Кадр из мультфильма "Чинк: Хвостатый детектив"
© Союзмультфильм (2022)
© КиноФирма (2022)Кадр из мультфильма "Царство против разбойников"
Кадр из мультфильма Царство против разбойников
2 из 2
Кадр из мультфильма "Царство против разбойников"
© КиноФирма (2022)
1 из 2
Кадр из мультфильма "Чинк: Хвостатый детектив"
© Союзмультфильм (2022)
2 из 2
Кадр из мультфильма "Царство против разбойников"
© КиноФирма (2022)
Замыкает рейтинг мультфильм "Царство против разбойников". Его касса пополнилась за уикенд на 21,6 миллиона рублей. Двое актеров притворились богатырями и поступили на службу к князю. Они проиграли сражение, и теперь им нужно исправить ситуацию.
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