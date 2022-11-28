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В Перми мужчина получил 12 лет колонии за расчленение подруги - РИА Новости, 28.11.2022
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В Перми мужчина получил 12 лет колонии за расчленение подруги
В Перми мужчина получил 12 лет колонии за расчленение подруги - РИА Новости, 28.11.2022
В Перми мужчина получил 12 лет колонии за расчленение подруги
Индустриальный районный суд Перми приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в убийстве и расчленении своей приятельницы, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:03
2022-11-28T17:03
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Индустриальный районный суд Перми приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в убийстве и расчленении своей приятельницы, сообщает региональное управление СК РФ.Части тела женщины были обнаружены при ремонтных работах в мае в подпольном помещении под квартирой жилого дома на улице Одоевского в Перми. По данным СК, вечером 11 марта между ранее судимым пермяком и его 43-летней подругой в гостях произошел конфликт "на почве личной неприязни" и он нанес ей удар ногой в голову. Женщина скончалась на месте, а подсудимый в ванной комнате расчленил тело и спрятал останки под коридором.По данным суда, подсудимый в своих показаниях утверждал, что женщина не приготовила ему ужин."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении ведомства.В электронной картотеке суда указано, что приговор был вынесен на прошлой неделе и уже обжалован адвокатом подсудимого.
https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:03 28.11.2022
 
В Перми мужчина получил 12 лет колонии за расчленение подруги

В Перми мужчина получил 12 лет колонии за расчленение подруги, не приготовившей ужин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Индустриальный районный суд Перми приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в убийстве и расчленении своей приятельницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Части тела женщины были обнаружены при ремонтных работах в мае в подпольном помещении под квартирой жилого дома на улице Одоевского в Перми. По данным СК, вечером 11 марта между ранее судимым пермяком и его 43-летней подругой в гостях произошел конфликт "на почве личной неприязни" и он нанес ей удар ногой в голову. Женщина скончалась на месте, а подсудимый в ванной комнате расчленил тело и спрятал останки под коридором.
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По данным суда, подсудимый в своих показаниях утверждал, что женщина не приготовила ему ужин.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении ведомства.
В электронной картотеке суда указано, что приговор был вынесен на прошлой неделе и уже обжалован адвокатом подсудимого.
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